تصعيد جديد فى القرم.. معركة الشتاء تبدأ مبكرًا بين روسيا وأوكرانيا

يتصاعد الهجوم الأوكراني المضاد على أهداف ومواقع روسية آخرها منطقة القرم التي ضمتها روسيا في 2014، فيما قال الرئيس الروسي قبل أيام، إن خسائر أوكرانيا في هجومها المضاد زادت على 70 ألف عسكري، فضلا عن المعدات الحربية.

وأكدت أوكرانيا أنها شنت هجمات على أهداف بحرية وبنى تحتية لميناء في إقليم القرم وقالت روسيا في وقت سابق إن أوكرانيا أطلقت 10 صواريخ وثلاثة زوارق مسيرة في إطار هذا الهجوم.

وأضافت السلطات الروسية أن نيرانًا هائلة شبت في ساحة بناء السفن في سيفاستوبول، ما أدى إلى إصابة 24 شخصا على الأقل.

وقال حاكم الإقليم المعين من قبل روسيا إن أغلب الأسلحة الأوكرانية تم التصدي لها، لكنها ألحقت أضرارا بالغة بسفينتين.

وألمحت أوكرانيا بقوة إلى أن صواريخ كروز التي زودها بها الغرب استخدمت في الهجوم الذي يعد أحد أكبر الهجمات على الأسطول الروسي في البحر الأسود منذ اندلاع الحرب.

وتظهر الصورة التي نشرها حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوزهاييف عبر تطبيق الرسائل تلجرام ألسنة لهب تجتاح ما يبدو أنها سفينة في الميناء بينما كان يقف وهو يتحدث في هاتفه.

ويبدو من الصور أن المكان الذي شهد الهجوم كان عبارة عن ساحة لإصلاح السفن.

أشارت تقارير إلى أن سفينة إنزال كبيرة تدعى مينسك، وغواصة تدعى روستوف أون دون يعتقد أنهما كانتا في حوض جاف تعرضتا لأضرار، ما يجعل هذه الضربة واحدة من أهم الهجمات التي شنتها أوكرانيا على أسطول روسيا في البحر الأسود حتى الآن.

صواريخ بريطانية

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن أوكرانيا استخدمت صواريخ بريطانية موجهة في الهجوم على مقر قيادة أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم، فيما قد يكون أضخم هجوم أوكراني صاروخي على أهداف بحرية منذ اندلاع الحرب.

وقالت الشبكة إن الصاروخ البريطاني، وهو طراز "كروز"، كان جزءا من هجوم أوكراني ضخم على شبه جزيرة القرم.

أضافت أن غواصة روسية وقطعة حربية دمرت في الهجوم، الذي شن قبيل الفجر، واستهدف بوابل من الصواريخ حوض بناء السفن في سيفاستوبول.

وقالت إنه من الممكن أن يكون الهجوم الأوكراني الأضخم ضد أهداف بحرية روسية منذ اندلاع الحرب.

ونقلت عن مصدر أوكراني وآخر غربي أن الصواريخ البريطانية المستخدمة في الهجوم من طراز "ستروم شدو".

وأظهرت صور ومقاطع فيديو ألسنة اللهب وأعمدة الدخان وهي تغطي منطقة حوض بناء السفن في القاعدة البحرية الروسية.

وتقول روسيا إن 10 صواريخ كروز أطلقت على المنشأة، جرى إسقاط 7 منها عبر الدفاعات الجوية.

وقالت الإدارة التي عينتها روسيا للجسر الرئيسي الذي يربط الأراضي الروسية بشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014 من أوكرانيا، إن حركة المرور على الجسر توقفت بصورة مؤقتة.

ولم تكشف الإدارة عن سبب التوقف في البيان الذي نشرته عبر قناتها على تيليجرام.

وكان جسر القرم هدفا لهجمات متزايدة باستخدام الطائرات المسيرة جوا وبحرا في الشهور القليلة الماضية.

الدفاعات الروسية

من ناحيتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 11 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق جمهورية القرم.

وقالت الدفاع الروسية، في بيان: في الرابع عشر من سبتمبر حوالي الساعة 05:30 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة لنظام كييف، لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في روسيا الاتحادية.

وأضافت الدفاع الروسية، بحسب البيان، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 11 طائرة مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي، (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.