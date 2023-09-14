أوكرانيا تضرب سفنًا روسية فى شبه جزيرة القرم

أظهرت صورًا التقطتها الأقمار الصناعية أن ضربة صاروخية وجهتها أوكرانيا إلى حوض بناء السفن في شبه جزيرة القرم المحتلة ألحقت أضرارًا بالغة، وربما دمرت سفينة إنزال برمائية روسية وغوّاصة من طراز كيلو.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أنه تم تأكيد ذلك، فإن الضربة المباشرة للسفن في سيفاستوبول يوم الأربعاء ستكون واحدة من أكثر الضربات تدميرًا ضد البحرية الروسية في الحرب، والأكبر منذ غرق طراد الصواريخ الموجهة موسكفا في عام 2022.

في اليوم الثاني من الضربات في شبه جزيرة القرم، أعلنت القوات الأوكرانية أنها دمرت نظام الدفاع الجوي S-400 يوم الخميس.

وأظهر مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل انفجارات كبيرة بالقرب من يفباتوريا على الساحل الجنوبي الغربي لشبه الجزيرة المحتلة حيث قالت أوكرانيا إن روسيا نشرت نظام الدفاع الجوي، ولم يتم تأكيد نتائج الضربة بشكل مستقل.

حوض بناء السفن



وتسببت الضربة الصاروخية الأوكرانية السابقة التي ضربت حوض بناء السفن في شبه جزيرة القرم يوم الأربعاء في حدوث انفجارات كبيرة في مركز رئيسي لبناء وإصلاح السفن في أسطول البحر الأسود الروسي يمكن أن تؤدي الأضرار التي لحقت بالسفن إلى تعطيل الأحواض الجافة المحلية حتى تتم إزالة الحطام.

وقال مسئولون عسكريون روس، إن سفينتين أصيبتا في الهجوم، ولم يتضح حجم الأضرار وزعم مسؤول في المخابرات العسكرية الأوكرانية أن الضربة ربما دمرت عدة سفن.

قال أندريه يوسوف، المتحدث باسم المخابرات العسكرية الأوكرانية، في مقابلة تليفزيونية: "لقد حدثت أضرار جسيمة ويمكننا الآن أن نقول إن السفن على الأرجح غير قابلة للاسترداد". "نعم، اليوم هناك أخبار جيدة، تدمير سفينة الإنزال الكبيرة للعدو وكذلك الغواصة الحاملة كاليبر وهو أمر مهم للغاية".

وأظهرت لقطات الأقمار الصناعية لحوض بناء السفن التي نشرت في وقت متأخر من يوم الأربعاء أضرارًا جسيمة لحقت بالسفينة البرمائية مينسك من طراز روبوتشا، والغواصة المحسنة من فئة كيلو روستوف نا دونو. والغواصة قادرة على حمل صواريخ كروز من طراز كاليبر، التي تطلقها سفن أسطول البحر الأسود بانتظام في هجمات على أوكرانيا.

وكتبت ISW: "من المرجح أن يؤدي التدمير الواضح للسفينتين إلى جعل الحوض الجاف غير صالح للعمل حتى تتمكن القوات الروسية من إزالة الحطام، الأمر الذي قد يستغرق وقتًا طويلاً حجم الأضرار التي لحقت بمرافق الإصلاح خارج الحوض الجاف غير واضح، ومن المرجح أن يكون لأي ضرر يلحق بأحد مرافق الإصلاح الرئيسية لأسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم المحتلة آثارًا مدوية في حالة وقوع المزيد من الضربات (الأوكرانية) على الأصول البحرية الروسية".