الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شكرى: مصر تبذل جهودها لحل الأزمة الروسية الأوكرانية وتخفيف العبء عن أوروبا

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية ونظيرته الفرنسية سابقآ

أكد سامح شكري وزير الخارجية، ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين آلية دول جوار السودان مع الدول الأخرى والأطراف الفاعلة ومنها مجموعة الإيجاد ومنصة جدة، موضحا أن لكل منهم القدرة للتعامل مع القضية لتحقيق الهدف المشترك. 

وأضاف شكري، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد اليوم مع نظيرته الفرنسية "كاترين كولونا": "مصر تستورد 10 ملايين طن من القمح بصورة تعتمد بشكل كبير على القمح الروسي"، مشيرا إلى أن بعض المواد الغذائية الأخرى كانت تعتمد مصر فيها على أوكرانيا.

 أوكرانيا وروسيا وفرتا احتياجات مصر من القمح

وشدد الوزير على أهمية توفير الأمن الغذائي للشعب المصري، موضحًا أن أوكرانيا وروسيا وفرتا احتياجات الشعب المصري من القمح والمواد الغذائية.

وعن اتفاق الحبوب، أعرب وزير الخارجية عن أمله بأن يعود اتفاق الحبوب وأن نصل إلى نهاية العملية العسكرية في أوكرانيا لما لها من تأثيرات سلبية على الدول النامية، موجهًا الشكر لفرنسا لما وفرته لمصر من شحنات من القمح.

وأوضح أن مصر تبذل جهودها لحل الأزمة فهي عضو في مجموعة الاتصال العربية التي زارت روسيا وأوكرانيا، وذلك لمعالجة الأزمة وإيجاد حل لها وبحث سبل تخفيف العبء عن دول أوروبا بتوفير احتياجاتها من الطاقة والأسمدة، مضيفا: "سنظل ننتهج سياسة دعم الحلول السياسية والدبلوماسية وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

وزير الخارجية الخارجية السودان جوار السودان سامح شكري

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