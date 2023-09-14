"شكرى": رؤية مشتركة بين مصر وفرنسا حول أهمية وقف إطلاق النار فى السودان

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن آلية دول الجوار عندما انعقدت على مستوى القمة هي إطار مهم للآثار المباشرة التي تقع على هذه الدول من ناحية اتصال هذه الدولة على المستوي السياسي والشعوب مع السودان، وهذه الصلات تعزز من قدرتها على التواصل مع كل مكونات الشعب السوداني.

وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا، أن هناك رؤية مشتركة بين مصر وفرنسا حول أهمية وقف إطلاق النار ووجود أشخاص للتعامل مع ضحايا الصراع المسلح، وإطلاق الحوار الوطني لكل مكونات الشعب السوداني وبقية الأطراف السياسية، لوضع خارطة طريق للمستقبل تؤدي إلى استقرار السودان.

ولفت إلى أن دول الجوار وضعت خارطة طريق كان مطلع عليها من قبل القادة لاعتمادها، ومن المقرر أن يجتمع الوزراء لوضع الآليات التنفيذية الخاصة لخارطة الطريق، مشيرًا إلى أن العلاقة الخاصة التي تربط ما بين مصر وفرنسا والرغبة المشتركة في تدعيم الاستقرار وإدراك التداعيات التي تولدت عن سنوات الكوفيد والحرب الأوكرانية الروسية وتأثيرها على المناخ الاقتصادي الدولي، يُحتم الحديث عن العلاقة الاقتصادية مع باريس.

ونوه بأن العلاقة الاقتصادية والتجارية مع فرنسا مميزة، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر كبير، وأن الشركات الفرنسية عملت على تدعم جهود مصر التنموية، فضلًا عن الحزمة الاقتصادية من فرنسا إلى مصر.