شكرى: العلاقات بين مصر وفرنسا تطورت إلى مستوى الاستراتيجية

قال وزير الخارجية سامح شكري، إنه ناقش مع "كاترين كولونا"، وزيرة خارجية فرنسا تعزيز التعاون الثنائي ومستجدات القضايا الإقليمية.

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم، ونقلته شاشة "إكسترا نيوز"، أن مصر وفرنسا مستمرتان في المشاورات حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا أن العلاقات بين مصر وفرنسا تطورت إلى مستوى الاستراتيجية، فى إطار الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة.

الرئيس السيسي يستقبل وزيرة خارجية فرنسا

في سياق متصل، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي "كاترين كولونا"، وزيرة خارجية فرنسا، مشيدًا بالتطور المستمر على جميع الأصعدة، في العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا، سواء على المستوى الرسمي بين قيادتي الدولتين أو على المستوى الشعبي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه تمت الإشادة خلال اللقاء، كما تم تأكيد الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومساندة الجهود المشتركة لتحقيق التنمية والازدهار، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلاً عن التنسيق السياسي المستمر والمكثف، حيث ثمنت وزيرة الخارجية الفرنسية النهج المعتدل والرشيد للسياسة الخارجية المصرية في العمل على تسوية الأزمات، وإرساء الاستقرار والسلام في المنطقة.