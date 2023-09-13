الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الخارجية يستقبل المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامى

وزير الخارجية خلال
وزير الخارجية خلال اللقاء

استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، الدكتورة أفنان الشعيبي، المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، في إطار الأهمية التي توليها مصر لدعم عمل المنظمة.

وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن المديرة التنفيذية حرصت في بداية اللقاء على الإعراب عن عميق امتنانها وتقديرها للرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعمه المتواصل لقضايا المرأة بصفة عامة، ودعمه ومساندته منظمة تنمية المرأة بصفة خاصة، والذي تجسد في استضافة مصر مقر المنظمة وتوجيهات فخامته بتذليل كل الصعوبات، وتسهيل كل الإجراءات والإمكانيات اللازمة لتعزيز عمل المنظمة ودعم أنشطتها وأعضائها.

لقاء شكري وأفنان الكعيبي

دعم مصر كل جهود المنظمة

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن وزير الخارجية حرص من جانبه على تأكيد دعم مصر المستمر للمديرة التنفيذية والمنظمة، خاصة في ضوء كونها أول منظمة متخصصة في إطار منظومة التعاون الإسلامي تهدف لتعزيز وحماية حقوق المرأة والنهوض بها في مختلف المجالات.

وشدد شكري على دعم مصر كل الجهود التي تهدف إلى زيادة كفاءة وفاعلية المنظمة وإكسابها القوة اللازمة للنهوض بالمرأة؛ وتعزيز انخراطها مع نظيراتها على المستويات الإقليمية والدولية لإثراء نشاطها. 

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وجدد دعوته للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للانضمام إلى منظمة تنمية المرأة، والاستفادة من جميع برامجها وأنشطتها في مجال تمكين المرأة.

وأكد شكري أيضًا الأهمية التي توليها مصر لملفِّ تمكينِ المرأةِ والنهوضِ بأوضَاعِها في كل المجالاتِ محليًا وإقليميًا ودوليًا، خاصة أن هذا الملف يحظى بمكانةٍ خاصةٍ لدى القيادة السياسية المصرية، وهو ما تجسد في الطفرة غير المسبوقة التي حققتها مصر في هذا المجال على مختلف المستويات، وإطلاق العديد من البرامج والاستراتيجيات الوطنية التي تستهدف مساندة المرأة وحقوقها مثل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، وتخصيص محور كامل لقضايا المرأة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021- 2026، وتعديل التشريعات الوطنية واستحداث التشريعات الجديدة التي تهدف إلى تمكين المرأة وحمايتها من كل أنواع العنف، فضلًا عن المبادرات الرئاسية لدعم صحة المرأة، مستعرضًا في هذا الصدد جهود الحكومة المصرية لتمكين المرأة وتعزيز تمثيلها في مختلف قطاعات الدولة.

جانب من اللقاء

دور مصر في الحفاظ على حقوق المرأة 

من جانبها، ثمنت المديرة التنفيذية الجهود الحثيثة للحكومة المصرية من أجل تعزيز مكانة المرأة وتمكينها في جميع المجالات، ودورها في دعم أهداف منظمة تنمية المرأة، وجهودها نحو الحفاظ على حقوق المرأة وتعزيز دورها في التنمية.

وحرصت على إطلاع وزير الخارجية على مختلف أنشطة المنظمة، والتقدم المحرز في ملف تمكين المرأة في الدول الأعضاء بالمنظمة، مُثمنةً جهود مختلف الجهات الوطنية المصرية في دعم عمل المنظمة، وكذلك تفاعلهم الدائم للانخراط في أنشطة المنظمة ومشروعاتها وبرامجها.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى حرص شكري على تأكيد عزم مصر على مواصلة دعمها لعمل المنظمة، معربًا عن تطلعه إلى أن تأخذ المنظمة تحت قيادة المديرة التنفيذية على عاتقها الجهود اللازمة في مجال دعم وتمكين المرأة في مختلف المجالات، وحشد كل طاقات وإمكانيات الدول الأعضاء، وبالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة والشركاء الدوليين، بما يضع المنظمة في مصاف المنظمات المتخصصة على الساحة الدولية.

وزير الخارجية سامح شكري المرأة التعاون الإسلامي مصر

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