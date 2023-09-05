أول محجبة تشارك في مسابقة ملكات الجمال: المرأة جميلة أيا كانت محجبة أم لا

قالت الدكتورة مروة حلمي، ذات الـ 38 عامًا، أول فتاة محجبة تشارك بمسابقة ملكات الجمال، إن فكرة مشاركتها بالمسابقة هي أن كل ست مصرية جميلة بطبيعتها.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه من المعروف عن مسابقات ملكات الجمال أن الحجاب ممنوع فيها، ولكن الدكتورة أمل حجازي، أتاحت مشاركة المحجبات والمتزوجات والمطلقات بالمسابقة للمرة الأولى، مشيرة إلى أنها لم تتردد في الدخول لتمثيل نفسها وسيدات مصر.

وتابعت، أنها أرادت تعميم فكرة أن المحجبة تستطيع المشاركة لأن الجمال ليس فقط جمال خارجي ولكن ثقافة ولباقة واحترام وأن كل سيدة ترى أنها جميلة بطبيعتها، مؤكدة أن مقاييس الجمال هي الشخصية والمرأة يكون شكلها وهيئتها جميلة ومحترمة ومحتشمة أيًا كانت محجبة أم لا.

الهجوم عليها عبر السوشيال ميديا

وأشارت إلى أنها فوجئت بالهجوم الشديد عليها على السوشيال ميديا وهذه أول مرة فتاة محجبة تدخل وتكسب بمنتهى الشفافية فكيف يتم انتقادها، كاشفة أنها طبيبة متخصصة في أمراض الدم والأورام.