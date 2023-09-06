الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية تشيد بجهود الدولة فى عهد السيسى بتمكين المرأة

نيفين الكاتب
نيفين الكاتب

قالت د.نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمرأة المصرية، وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا يؤكد للجميع ما وصلت إليه مصر من مساواة بين المرأة والرجل، فضلًا عن ضمان حقوقها بشكل كامل.

وأشارت نيفين إلى أن القيادة السياسية عززت من خطواتها على المستوى الوطني من أجل دعم المرأة وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، إلى جانب توفير كافة أوجه الرعاية والحماية لها، إدراكًا وإيمانًا بجدارتها وقدرتها على خوض معارك الحياة والقيادة والريادة على أعلى مستوى، فضلًا عن كونها لاعبًا أساسيًا في عمليات التنمية المستدامة، الأمر الذي كان محط إشادات عالمية وساهم في تقدم مصر في المؤشرات الدولية المعنية بهذا الملف.

العصر الذهبي للمرأة المصرية 

أضافت أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي نالت فيه حقوقها كاملةً وحققت فيه أحلامها وتطلعاتها، فمنذ أن تولى الرئيس السيسي المسئولية، بدأت مصر عهدًا جديدًا في تاريخ تمكين المرأة المصرية في شتى المجالات سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، فلأول مرة في تاريخ مصر تصل المرأة المصرية إلى مواقع صنع القرار، لنجد سيدات مصر وزيرات، وسفيرات وقاضيات ونائبات، فضلًا عن العديد من الامتيازات غير المسبوقة التي نالتها المرأة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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نيفين الكاتب: التحالف الوطني للعمل الأهلي يُسهم في وصول المساعدات للجميع

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قوانين الأسرة 

وأشارت إلى أنه في السنوات القليلة الماضية تسارعت وتيرة حصول المرأة المصرية على المزيد من الحقوق سواء في العمل أو في قوانين الأسرة، أو في برامج المساعدات الاجتماعية لشقيقاتنا غير القادرات في كل ربوع مصر، وليس غائبًا عن الكثيرين منا ما حصلت عليه السيدات في مجال العمل القضائي، وقبل ذلك في العمل الدبلوماسي وفي كل ميادين العمل، أصبحت كتفًا بكتف بجانب الرجل من أجل بناء حاضر ومستقبل بلدها.

واستعرضت نيفين أهم الإنجازات التى تمت من خلال دورها بمجلس النواب، والتحالف الوطني، وأمانة المرأة بحزب مستقبل وطن، ومؤسسة نبيل الكاتب الخيرية، حيث قامت بافتتاح عدد من المشاغل لتعليم السيدات على حرفة صناعة السجاد والكليم اليدوى مجانًا بمعظم مراكز محافظة البحيرة لإتاحة فرص عمل للسيدات، كما تم فتح فصول لمحو أمية السيدات، كما حرصت على إتاحة الفرصة للسيدات للمشاركة في المبادرات القومية مثل مبادرة «كتف في كتف» والتي تعد أكبر حدث وأضخم مبادرة حماية اجتماعية في مصر والعالم، ومن خلال دورها كاستشاري للصحة العامة والتغذية العلاجية، عقدت عدة ندوات للسيدات للتوعية بمخاطر أمراض السمنة والسكر والأورام، كما نظمت عددًا من القوافل الطبية العلاجية المجانية لخدمة الأهالي والسيدات بالقرى والنجوع.

واختتمت نيفين الكاتب حديثها بتوجيه الشكر إلى الرئيس السيسي لدعمه المستمر وإيمانه الراسخ بحقوق المرأة وقدراتها، مشيدة بما حققته المرأة المصرية من نجاحات فى مختلف المجالات.

الدكتورة نيفين الكاتب مجلس النواب التحالف الوطني حزب مستقبل وطن محافظة البحيرة

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