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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نيفين الكاتب: التحالف الوطني للعمل الأهلي يُسهم في وصول المساعدات للجميع

الدكتورة نيفين الكاتب
الدكتورة نيفين الكاتب

قالت الدكتورة نيفين الكاتب، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الكاتب الخيرية وعضو مجلس النواب، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي، كيانًا بدأ في 2022، والموافقة من البرلمان على القانون الخاص به، تُعزز التحالف.

وأضافت "الكاتب"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن نجاح التحالف الوطني على أرض الواقع  تم بالفعل وملحوظ من خلال المبادرات التى اطلقها التحالف وكان أخرها كتف في كتف، وهذه المبادرات جميعها تصل للمحتاجين رعاية بالفعل، كما أن خلال الفترات الماضية كان يوجد بعض الصعوبات ولكن التحالف قام بدور قوى فى حل العديد من المشاكل خاصة الاقتصادية. 

وتابعت:"لنا اليوم عام معاهم وسعداء بالانضمام ليهم، لأنه عمل مشرف يساعد على تنسيق العمل مع المؤسسات". 

وأشارت إلى أن المؤسسات المشاركة فى التحالف كانت تتسابق بالامس على حل كارثة أزمة مدينة رشيد التى حدثت بالأمس وكان الجميع يتسابق على تقديم الخدمات والمساعدات للمتضررين، مضيفة:"مع التحالف الوطني كله هيوصله الخدمة والمساعدات، وهنحل المشاكل كلهم وهنوحد الجهود".

وكان قد قدم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي عددًا كبيرًا من الإنجازات والمساهمات منذ نشأته منذ أشهر قليلة من أجل خدمة المواطنين ومساعدة الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية كان أبرزها تأسيس قاعدة بيانات موحدة بالتشارك مع الجهات الحكومية تحتوى على بيانات 37 مليون مواطن من الأكثر استحقاقا، وإنفاق 12 مليار جنيه خلال 10 أشهر لمساعدة 30 مليون مواطن.

 بالإضافة إلى مراجعة كل ميزانيات أعضاء التحالف من كل الجهات الرقابية المنوطة لهذا الدور، ومتوسط تكلفة الخدمة المقدمة للفرد 400 جنيه وللأسرة 2000 جنيه مصرى بالاضافة إلى دعم 25 مليون مواطن بمساعدات غذائية، و استقبال 5 ملايين مواطن فى مستشفيات ومراكز طبية مملوكة لأعضاء التحالف الوطني.

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