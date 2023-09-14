أوكرانيا: تراجع القدرة التصديرية للموانئ على نهر الدانوب بسبب الهجمات الروسية

قال أولكسندر كوبراكوف نائب رئيس الوزراء الأوكراني، إن القدرة التصديرية من موانئ أوكرانيا المطلة على نهر الدانوب تقلصت بنحو 0.5 مليون طن من الحبوب شهريًا بفعل الهجمات الروسية.

وكتب "كوبراكوف" على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "يهدد هذا بحدوث نقص في الأغذية في بلدان تعتمد على المنتجات الزراعية الأوكرانية".

وذكر مسؤولون أوكرانيون أن روسيا هاجمت موانئ إزميل وريني، الأربعاء، في أحدث سلسلة من الهجمات على الموانئ والبنية التحتية للحبوب في أوكرانيا.

وكانت ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نقلًا عن جنود من القوات المسلحة الأوكرانية، أن خطوط الدفاع الروسية لا يمكن التغلب عليها، مؤكدة أن الوضع الصعب في ساحة المعركة بسبب التفوق الجوي الروسي.

وحسب "واشنطن بوست"، قال جنود بالجيش الأوكراني، إن "القوات الروسية تعذب القوات الأوكرانية بالطائرات المسيرة والقنابل الموجهة كجزء من استراتيجية متطورة لاستغلال نقاط الضعف في أوكرانيا، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي المحدودة وعدد أقل بكثير من الطائرات المقاتلة مقارنة بموسكو".