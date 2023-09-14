استشارى تخطيط: مصر خالية من المناطق غير الآمنة فى 2021

قال سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، إن المناطق غير المخططة من الممكن أن تكون غير رسمية وتم بناؤها بمخالفة القوانين والتشريعات.

أضاف خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن الأراضي غير المخططة تكون خطرة على السكان؛ لأنها ينقصها بعض الخدمات والمرافق، مشيرًا إلى أن المناطق الخطرة تنقسم إلى 4 أنوع وكلها خطرة على الإنسان كمناطق السيول أو التلوث البيئي، وكذلك مناطق خطرة على الصحة لتلوث لمياه والأراضي، أو لوجود بعض المشاكل التي تؤدي لضعف صحة الإنسان.

أشار إلى أن النوع الثالث مناطق ينقصها العديد من الخدمات، وتؤدي لمشاكل في المجتمع كالتي بنيت في غياب القانون، وتكون خطرة على السكان أنفسهم، والأمر الرابع هو المناطق غير المخططة.

أولويات الدولة في الاستثمارات للحفاظ على حياة الإنسان

وأكد أن أولويات الدولة في الاستثمارات للحفاظ على حياة الإنسان هى المناطق الخطرةعلى الحياة، وتليها الخطرة على الصحة وفي التريب الثالث التي تؤدي لمشاكل المجتمع وغير المخططة.

وتابع أن الدولة اتخذت خطوات لمعالجة المناطق غير الآمنة، وأعلن في 2021 مصر خالية منها والمناطق غير المخططة مصر تتعامل معها حتى 2030.