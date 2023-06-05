الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو إسكان النواب: الدولة نجحت في القضاء على المناطق العشوائية الخطرة

النائب أحمد أبو زيد
النائب أحمد أبو زيد

أكد أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن الدولة شهدت إنجازات كبرى بكافة القطاعات والمجالات ونهضة تنموية غير مسبوقة، خاصة الإسكان الذى شهد إنجازات على أرض الواقع لصالح المواطنين، مؤكداً أن هذا القطاع يشهد نقلة تنموية كبرى في مختلف المجالات التابعة (الإسكان الاجتماعي، مياه الشرب والصرف الصحي، الطرق، تطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة)، تحظى مشروعات الإسكان الاجتماعي باهتمامٍ كبير من القيادة السياسية في مصر.

وأضاف أحمد أبو زيد، في بيان له اليوم، أن الدولة نجحت في القضاء على المناطق العشوائية الخطرة واقتحام ملف العشوائيات وإعلان مصر خالية من المناطق العشوائية المهددة للحياة ، وكذلك اقتحام ملف المناطق غير المخططة وبدء العمل فى تطوير عواصم المحافظات.

وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن إطلاق الجمهورية الجديدة جاء نتيجة كفاح ومواجهة تحديات وعبور الصعاب ومسيرة عمل وبناء قادها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى بدأ بمحاربة الإرهاب والقضاء عليه وتوفير الأمن والأمان والاستقرار للمواطن ، وسابق الزمن من أجل البناء والتنمية ونجح في تحويل الصحراء إلى مدن تنبض بالحياة وأطلق المشروعات  القومية والخدمية العملاقة في شتى مناحي الحياة بقطاعات الدولة المختلفة .

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