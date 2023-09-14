الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحد أبطال أكتوبر: لم نستسلم بعد نكسة 1967 ولكن كنا نحضر للحرب

اللواء نصر سالم
اللواء نصر سالم

علق اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة علي اليوبيل الذهبي لذكرى نصر أكتوبر 1973.

قال خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء  الخميس:"قضينا 180 يومًا خلف خطوط العدو، وطلب مني لمدة 25 سنة أن أتحدث أو أكتب عن هذه الأيام والذكريات".

أضاف أنه تم تكليفه بمهمة في 5 أكتوبر وهى ركوب طائرة ونزوله في منطقة في عمق العدو، ثم يسير لمدة يومين علي الأقدام، حتى تصل لمكان تمركز العدو الإسرائيلي ويبلغ عن إمكانياته.

أشار إلى أن الجميع في القوات المسلحة كان يعلم أن هناك حربًا، لكن متى لا أحد يعلم بموعد الانطلاق، موضحاً أن كل كتيبة الاستطلاع من 5 يونيو 1967 متمركزة في سيناء خلف خطوط العدو ولم يخل جبل في سيناء من أفراد استطلاع الكتيبة ولم نستسلم بعد النكسة ولكن نحضر للحرب.

حرب اكتوبر فضائية الحياة الحياة اليوم نصر سالم

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