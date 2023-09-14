"احتفالية ملحمية".. الباز: "المتحدة" تُقدم أكبر تغطية وثائقية لنصر أكتوبر

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن نصر أكتوبر ليس فقط انتصارًا عسكريًا لكنه انتصار إنساني حققه المصريون بعد هزيمة في 67.

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة"، أن الاحتفال بنصر أكتوبر هذا العام مختلف، مشيرًا إلى أن إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة دشنت مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أكبر تغطية وثائقية وبرامجية تضم مجموعة من الأفلام والبرامج تُعرض بداية من الغد حتى آخر شهر أكتوبر.

وتابع: "الاحتفال نوعي بمعنى أنه سيتم من خلال البرامج والأفلام والحوارات والضيوف توثيق هذه الحرب لأننا قصرنا بشكل كبير في توثيقها، وفرصة لنحكي للأجيال الجديدة التي لم تشاهد الحرب أو تسمع وتقرأ عنها ومواجهة تعرض الذاكرة الوطنية لحالة التشويه".

كما أكد "الباز" أن استعادة روح النصر عند المصريين في أكتوبر الآن أمر ضروري، وهذا ما نعول عليه في هذه الاحتفالية الكبرى، متابعًا: "نحن أمام احتفالية ملحمية تتناسب مع أسطورية حرب أكتوبر، والشركة المتحدة تعد الجميع باحتفال خاص جدًا بحرب أكتوبر يعيد الاعتبار لهذا الانتصار ويعيد التذكير به".

وتابع: "ستكون فرصة للأجيال الجديدة ترى ماذا فعل أجدادهم المصريين الذين رفضوا الهزيمة وانتصروا على كل التحديات، كنا نحارب عدوًا يفوقنا في الإمكانات والسلاح، لكن عندما قررت مصر انتصرت وهذه الرسالة الأساسية التي يجب أن يتمسك بها الناس".

الباز: حرب أكتوبر صناعة وإنجاز الإنسان المصري يعبر عن عبقريته

وأشار إلى أنه على مستوى الأدب والسينما والدراما لم يكن هناك توثيق كبير لحرب أكتوبر، لكن الغناء ساهم في رسم خريطة وتوثيق هذه الحرب العظيمة، مؤكدًا أن حرب أكتوبر صناعة وإنجاز الإنسان المصري يعبر عن عبقرية المصريين.

وأردف "الباز": "تحية للرئيس السادات صانع هذا النصر، هذا الاحتفال فرصة لرد الاعتبار للرجل الذي تعرض للعديد من الإساءات والهجمات والحملات لكن يجب أن نضع هذا الرجل فوق رءوسنا لأنه قدم لمصر عملًا أعتقد أنه سيكون شفيعًا عند الله، فهو أعاد الحياة والثقة للشعب المصري مرة أخرى".