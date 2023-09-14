الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اللواء طارق نصير: مخرجات الحوار الوطني تساهم في بناء دعائم الجمهورية الجديدة

اللواء طارق نصير
اللواء طارق نصير

قال اللواء طارق نصير،  أمين عام حزب “حماة الوطن” ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن رؤية الحزب حول اختيار وترشيح بديل عضو المجلس في القائمة في حالة خلو مقعده، تتمثل في أنه يحق للحزب اختيار المرشح الأفضل وفقا لآلية الترتيب التسلسلي.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة المغلقة للحوار الوطني لمناقشة قانون الأحزاب السياسية والدمج والتحالفات الحزبية الحوكمة المالية والإدارية للأحزاب السياسية وتشكيل واختصاصات لجنة شئون الأحزاب ضمن لجنة الأحزاب السياسية الخاصة بالمحور السياسي.

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وأكد “نصير” أن حزب حماة الوطن يري ضرورة الإبقاء علي لجنة شئون الأحزاب بتشكيلها القضائي كما هو، والذي يتمثل في النائب الأول لرئيس محكمة الحزب رئيسا و عضوية نائبين لرئيس محكمة النقض ورئيسين  بمحاكم الاستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهم المجلس الخاص.

أما عن الحوكمة الحزبية، فقال “نصير” إنها ضرورية لعدة أسباب منها وضع أطر فعالة للمحاسبة وكذلك تعد عملا أساسيا في عملية التنمية وعلى الأحزاب السياسية إعلاء الشفافية في أدائها ومعرفة المواطنين بالقرارات التي تتخذها لمصلحة الوطن والمواطن وكذا مكافحة الفساد الذي يبني على إساءة استخدام السلطة من أجل تحقيق مكاسب خاصة والحد منه وتقديم الخدمات علي قدم المساواة وفقا للاحتياجات ومبدأ تكافؤ الفرص.

وأكد الأمين العام لحزب حماه الوطن علي أهمية ودور الحوار الوطني من خلال ما تسفر عنه من توصيات لبناء دعائم الجمهورية الجديدة.

خارجية حماة الوطن تهنئ الشعب المصري بذكرى المولد النبوي

في سياق أخر، وجهت أمانة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن برئاسة الدكتور محمد الزهار، عضو لجنة الطوارئ التنفيذية ببيت العائلة المصري، التهنئة للشعب المصري والإسلامي، بمناسبة المولد النبوي الشريف، داعية الله عز وجل أن يعيد تلك الذكرى بالخير والرخاء على بلادنا الغالية والأمتين العربية والإسلامية بالسلام والاستقرار

وقالت أمانة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، إن مولد النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، نبي المحبة والسلام، الذي نشر التسامح وأركان الدين بكامل الحكمة والموعظة الحسنة، ونستقبل هذه المناسبة العطرة وبلادنا المحفوظة فى يد الله أوهب الله لها قيادة رشيدة تسعى بإخلاص وأمانة لخدمة الوطن والمواطنين.

اللواء طارق نصير حماة الوطن مجلس الشيوخ الترتيب التسلسلي لجنة شئون الأحزاب

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