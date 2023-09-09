أمين عام "حماة الوطن" ينعى ضحايا زلزال المغرب الشقيق

تقدم النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، بخالص العزاء والمواساة للمملكة العربية المغربية حكومة وشعبًا في ضحايا الزلزال الغاشم الذي ضرب عددًا من المدن المغربية وأسفر عن وقوع مئات الضحايا وإصابة الآلاف من المواطنين وتهدد عددًا من المنازل والمنشآت التي أصابها الزلزال.

تجاوز المصاب الجلل

ودعا نصير كافة دول العالم للوقوف إلى جوار الشعب المغربي الشقيق في محنته الكبيرة، قائلًا: "نحن على ثقة ويقين أن الشعب المغربي قادر على تجاوز هذا المصاب الجلل لما يملكه من معدن قوي وأصيل في مواجهة المحن".

وتقدم عضو البرلمان العربي بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا وأن ينعم الله على المصابين بالشفاء العاجل.

كما تقدم المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين" وأعضاء الهيئة العليا وجميع قيادات الحزب، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعب المغربي الشقيق، في ضحايا الزلزال العنيف الذى ضرب عددًا من الأقاليم والمدن المغربية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وأسفر عن وقوع المئات من الضحايا والمصابين.

التضامن الكامل

وأعرب "أبوالعطا" عن تضامنه الكامل مع المملكة المغربية في مصابها الجلل، وتعاطفه مع أهالي الضحايا والمصابين، داعيًا الله أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته، وأن يربط على قلوب أهليهم وذويهم، وأن يرزقهم الصبر والسُّلوان، وأن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل.

ودعا رئيس حزب "المصريين" أبناء الجالية المصرية والمنظمات الحقوقية والإغاثية لمؤازرة ذوي الشهداء والجرحى والمنكوبين من ضحايا الزلزال، وإعانتهم في هذه المحنة، مشددًا على أهمية تضافر كافة الجهود لمواجهة آثار الزلزال والتضامن مع أسر الضحايا والمصابين والمتضررين.

واختتم المستشار حسين أبوالعطا داعيًا الله عز وجل أن تتجاوز المملكة المغربية آثار هذه الفاجعة، وأن يحفظ أمتنا العربية من شرور الكوارث والزلازل، وأن يُنزل سكينته وأمنه على الإنسانية جمعاء.