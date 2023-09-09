السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الوضع كارثى".. صحفى مغربى: توقعات بارتفاع عدد ضحايا الزلزال

زلزال المغرب
زلزال المغرب

كشف الصحفي محمد لغروس، مدير موقع العمق المغربي، عن آثار زلزال المغرب الذي حدث في عدة مناطق، وخاصة مدينة مراكش.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن هناك أكثر من 2000 قتيل ومصاب في كارثة الزلزال المدمر بالمغرب.

وأضاف أن الوضع كارثي في المناطق الجبلية التي شهدت الزلزال المدمر، موضحًا أن المعطيات المتوفرة من قبل شبكة مراسلي موقع العمق المغربي أو عدد من المصادر المسئولة تفيد بأن هناك دواوير هدمها الزلزال بالكامل، وأخرى لم تستطع جهود الإسعاف حتى هذه اللحظة الوصول إليها.

وأوضح أن هذه إشارة بأن الوضع كارثي، خاصة في جبال الحوز جنوب مدينة مراكش، التي عُرفت بالضربة الأساسية من الزلزال التي قاربت 7 درجات على مقياس ريختر.

محمد لغروس زلزال المغرب فضائية دي ام سي مساء دى ام سى موقع العمق المغربي

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