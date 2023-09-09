"عشنا تجربة صعبة".. "القاهرة الإخبارية" ترصد معاناة بعض متضررى زلزال المغرب

رصدت كاميرا قناة "القاهرة الإخبارية" معاناة بعض متضرري الزلزال الذي تعرض له المغرب، وأسفر عن وقوع العديد من الضحايا والخسائر المادية.

أحد متضرري زلزال المغرب: عشنا تجربة صعبة

وقال أحد متضرري الزلزال لـ"القاهرة الإخبارية": "قدر الله وما شاء فعل، عشنا تجربة صعبة، أمس الساعة الحادية عشرة، نزلت بنا الصاعقة والناس تضرروا جدًا".

وأضاف: "المنازل أيضًا تعرضت لأضرار كبيرة وهناك أشخاص تحت الأنقاض وناس تشردت بسبب هذا الزلزال المدمر".

كما طالبت إحدى المتضررات من الزلزال السلطات المغربية بمساعدتهم لأنهم تعرضوا لأضرار بالغة، متابعة: "الناس منازلها انهارت والأطفال في الشوارع، لكن الحمدلله على كل حال".

وتعرضت بلدة إغيل في ولاية الحوز في المغرب لزلزال مدمر بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر أسفر عن دمار كبير في عدة مناطق.