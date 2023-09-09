"القاهرة الإخبارية": المغرب يعلن الحداد 3 أيام على أرواح ضحايا الزلزال

أعلن المغرب الحداد الوطني 3 أيام على أرواح ضحايا الزلزال المدمر، وفقًا لعاجل قناة "القاهرة الإخبارية".

وتعرض المغرب لزلزال مدمر قوته 7 درجات على مقياس ريختر، وأدى إلى وفاة 1037 وفاة بالإضافة إلى 1204 إصابات منها 721 إصابة خطيرة، بالإضافة إلى خسائر مادية وأثرية كبيرة.

وانهارت العديد من المباني في الجزء القديم من مدينة مراكش، وتصدع أجزاء كبيرة من الأسوار الحمراء الشهيرة، بالإضافة إلى آلاف المشردين ودمار واسع في الأبنية والممتلكات.

كما تضرر من الزلزال جامع الكتبية أحد أشهر جوامع شمال إفريقيا في مراكش، والذي يعد إلى نحو 900 عام فيما تُعرف مئذنته باسم "سقف مراكش".