"القاهرة الإخبارية": ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب لـ 1305 وفيات و1832 إصابة
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب إلى 1305 وفيات، وارتفاع عدد المصابين إلى 1832.
إعلان حالة الحداد في المغرب لمدة 3 أيام
وضرب زلزال قوته 7 درجات على مقياس ريختر بلدة إغيل في ولاية الحوز في المغرب وأسفر عن دمار كبير في عدة مناطق.
وأعلن المغرب الحداد الوطني 3 أيام على أرواح ضحايا الزلزال المدمر، كما أصدر الديوان الملكي المغربي، تعليمات بالتكفل الفوري بكل الأشخاص دون مأوى جراء الزلزال.