الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حزب حماة الوطن ينظم مؤتمرًا بالفيوم لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات المقبلة

حزب حماة الوطن 
حزب حماة الوطن 

عرضت قناة "الحياة"، اليوم الثلاثاء، لقطات ترصد حزب حماة الوطن ينظم مؤتمرًا جماهيريًا بالفيوم لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

ففي إطار حملة حزب حماة الوطن لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، نظمت أمانة الحزب برئاسة الدكتور أحمد العطيفي، زيارة لمحافظة الفيوم في مؤتمر تعريفي عن الدولة المصرية، بتواجد بعض قيادات الحزب وعدد من المسئولين.

كلنا فخر وسعادة بتواجدنا فى محافظة الفيوم

وقال الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم حزب حماة الوطن: كلنا فخر وسعادة بتواجدنا في محافظة الفيوم، وبعد جولة لمدة 9 أيام على كافة محافظات الصعيد.

وتابع: أحب أقول إننا مطمئنون على جاهزية قواعدنا وكوادرنا التنظيمية على الأرض في كافة ربوع مصر بإذن الله تعالى، لتقديم نموذج مشرف في الاستحقاق الرئاسي  لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية جديدة قادمة استكمالًا لمسيرة العطاء والتنمية التي بدأها سيادته.

حزب حماة الوطن مؤتمرا جماهيريا مؤتمرا جماهيريا بالفيوم دعم الرئيس في الانتخابات الرئاسية دعم الرئيس دعم الرئيس السيسي

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