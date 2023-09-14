11 ميدالية لطلاب جامعة بنها فى أسبوع شباب الجامعات بحلوان

أكد الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بعمل رئيس جامعة بنها، أن الجامعة حققت نتائج متميزة بأسبوع شباب الجامعات الثالث عشر بجامعة حلوان والذى أقيم تحت شعار "الجمهورية الجديدة- حلم وطن"، حيث حصل طلاب الجامعة على 11 ميدالية " 4 ذهبية و5 برونزية و2 فضية " فى مختلف الأنشطة والمسابقات الطلابية.

وقدم رئيس جامعة بنها، التهنئة للطلاب الفائزين فى فعاليات أسبوع شباب الجامعات مؤكدًا على اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية المختلفة والمشاركة الإيجابية فى أسبوع شباب الجامعات المصرية الذى يعد من أهم اللقاءات الشبابية التي تجمع الشباب على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية ويضم العديد من الأنشطة التي من شأنها اكتشاف المواهب والإبداعات المختلفة التي يملكها الطلاب وتنميتها.

ومن جانبه، قال الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن جامعة بنها شاركت في أسبوع شباب الجامعات بوفد ضم 130 طالبا وطالبة ومشرفين ، مؤكداً أن الطلاب حققوا نتائج ومراكز متقدمة خلال الفعاليات.

وأشار الدكتور تامر سمير، إلى أن إدارة الجامعة حريصة على الاهتمام بالمشاركة في مثل تلك الفعاليات والأنشطة الطلابية المختلفة ، من أجل العمل على دعم وتشجيع الطلاب وتحفيزهم على الاستمرار في الإبداع.

وأشاد الدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة بنها، بما حققه طلاب الجامعة من نتائج ونجاحات خلال فعاليات الأسبوع الذى شارك فيه طلاب 45 جامعة مصرية حكومية وخاصة وأهلية ومعاهد عليا.