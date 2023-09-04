الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس جامعة بنها يتفقد كلية التربية الرياضية وعدد من المراكز والوحدات

رئيس جامعة بنها يتفقد
رئيس جامعة بنها يتفقد كلية التربية الرياضية وعدد من المراكز

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بعمل رئيس جامعة بنها، اليوم الإثنين، جولة تفقدية بكلية التربية الرياضية ومركز الاختبارات الإلكترونية، ومركز المحاكاة الطبية ومركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لمتابعة سير العمل داخل الكلية والمراكز.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور وليد طلعت القائم بعمل عميد كلية العلاج الطبيعي، والدكتور أشرف المشد مدير مركز المهارات والمحاكاة الطبية، والدكتور هاني شحته مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، ووكلاء كلية التربية الرياضية بجامعة بنها.

وخلال الجولة تفقد الجيزاوى، أعمال امتحانات الدور الثاني للدراسات العليا بكلية التربية الرياضية، كما تفقد وحدة الكفاءة البدنية بالكلية وامتحانات الفصل الصيفي لطلاب كلية العلاج الطبيعي  بمركز الاختبارات الالكترونية.

كما تفقد القائم بعمل رئيس الجامعة مركز قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأجرى حوارا مع عدد من المتدربين من أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة، مؤكدا لهم أنهم أصحاب رسالة لذلك يجب ربط الأبحاث العلمية والبحثية بمشاكل واحتياجات المجتمع والمساهمة في حلها.

كما شهد الدكتور ناصر الجيزاوي، ورشة عمل عن الموجات فوق الصوتية والتي ينظمها قسم النساء والتوليد بكلية الطب البشرى بمركز المحاكاة والمهارات الطبية، بحضور أطباء وأساتذة من جامعات مصرية مختلفة لعرض أحدث ما توصل الية العلم في مجال أمراض النساء والتوليد وتبادل الخبرات فيما بينهم.

كلية التربية الرياضية جامعة بنها ناصر الجيزاوى متابعة العمل رئيس جامعة بنها

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