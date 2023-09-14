الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غدًا.. انطلاق مهرجان "سيناء عاصمة السلام" بمدينة دهب

مهرجان سيناء عاصمة
مهرجان "سيناء عاصمة السلام"

تستضيف مدينة دهب غدًا انطلاق مهرجان "سيناء عاصمة السلام"، والذي يعقد تحت رعاية وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية للتنشيط السياحي، ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة جنوب سيناء بإحدى الفنادق الكبرى في مدينة دهب.

يهدف المهرجان إلى تنشيط حركة السياحة بوجه عام والسياحة الرياضة على وجه الخصوص، حيث من المقرر أن يشهد المهرجان تنظيم بطولة دولية في رياضة "الكيك بوكسنج" بمشاركة 22 لاعبًا محترفًا من عدة دول مختلفة مثل مصر وكازاخستان وروسيا وهولندا والسودان والأردن.

ومن المقرر أن تعقد الجهات المنظمة للمهرجان مؤتمرا صحفيا مساء اليوم، للإعلان عن تفاصيل المهرجان كخطوة ترويجية للسياحة الرياضة في مدينة دهب.

أوضحت الجهات المنظمة للمهرجان أن اختيار تنظيم بطولة لـ"الكيك بوكسنج" الهدف منها إطلاق رسالة محبة وسلام من أرض سيناء، مشيرين إلى أن المهرجان سيشهده غدًا عدد من المسئولين وعمد ومشايخ دهب وسيناء.

أشارت إلى أن القطاع السياحي المصري يتميز بالعديد من الأنماط السياحية التي تجعل مصر في مقدمة الوجهات والمقاصد السياحية على مستوى العالم، سواء من السياحة الثقافية أو الدينية أو الشاطئية والرياضية.

من جانبه، أكد المهندس على خليفة منظم مهرجان سيناء عاصمة السلام المستضيفة للبطولة أن استضافة مدينة دهب فعاليات بطولة المحترفين للفنون القتالية التى تأتى لتنشيط السياحة الرياضية للمدينة وإسقاط الضوء على المدينة السياحية لاستطاعتها تنظيم أى حدث باحترافية شديدة، نظرًا لما تتمتع به المدينة من مقومات سياحية وطبيعية تجعل منها واحدة من المقاصد السياحية المؤهلة لاستضافة الأحداث الرياضية والفنية المختلفة.

أشار إلى أن هناك توجة من الدوله لإقامة الفعاليات الفنية والرياضية كما حدث فى مهرجان العلمين الجديدة الذى استقطب اعداد كبيرة من السائحين لمشاهده المهرجان.

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