هجوم القرش لم يؤثر على السياحة بالمدمنة.. 65 % إشغالات فنادق دهب

قال سامح طلبة، مدير أحد الفنادق بمدينة دهب، إن متوسط الإشغالات الفندقية بدهب يصل حاليا إلى 65 %، مضيفا أن هناك تدفقات من السياحة الداخلية متواجدة حاليا بالمدينة بالإضافة إلى جنسيات أوروبية، وصلت بالطاقة الفندقية بالمدينة إلى نحو 1700 غرفة فندقية متوزعة بين فنادق وكامبات سياحية مرخصة من وزارة السياحة والآثار.

وأضاف طلبة لـ"الدستور"، أن حادث مهاجمة القرش لسيدة مؤخرا، لن يكون له تأثير سلبي على القطاع السياحي، خاصة أن السائحين يعرفون جيدا أنه حادث عارض كما أن العديد من الدول الأوروبية تحدث فيها وقائع هجوم القرش بصفه يومية، وعلى رأسها مدينة فلوريدا الأمريكية وأستراليا وغيرها من الدول الساحلية بأوروبا، ونرجع في ذلك إلى ظهور سمكة القرش وهجومها على أحد السائحين بمدينة الغردقة، والذي لم يترك تأثيرا وتخطت الغردقة الأمر، آملا أن يحدث ذلك بدهب وخاصة أن المدينة قبلة لمحبي رياضة الغوص وتتمتع بشواطئ عالمية تجعلها مقصدا مميزا لممارسة الرياضات المائية بكافة أشكالها.

مدينة دهب تستعد لاستقبال الحجاج المسيحيين

وتابع طلبة، أن الموسم القادم بمدينة دهب هو موسم استقبال الحجاج المسيحيين الذين يأتون إلى دهب ثم يذهبون بعد ذلك إلى منطقة سانت كاترين، وهذه النوعية من السائحين والزائرين لا يترددون على الشواطئ بشكل كبير، لافتا إلى أن وزارة البيئة بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء أصدرت قرارات بغلق شواطئ منطقة لاجونا بدهب وهي المنطقة التي ظهر بها القرش على أحد شواطئها أما باقي المناطق مفتوحة للسباحة وهناك إقبال عليها دون أي تخوف موضح أن هناك مجهودات للعمل على صيد سمك القرش التي تعرضت لأحد النزلاء المصريين، لافتا أنه استحالة أن يكون هناك سمكة قرش أخرى.

يشار إلى أن وزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء قامت باتخاذ إجراءات احترازية فور وقوع حادث القرش وهجومه على إحدى النزيلات من المصريين.