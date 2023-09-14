الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تصدق على فتح المدرسة الثانوية الفندقية بنظام 3 سنوات

محافظ دمياط
محافظ دمياط

وافقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على فتح مدرسة دمياط الجديدة الثانوية الفندقية المشتركة بنظام الثلاث سنوات التابعة لإدارة دمياط الجديدة التعليمية للعام الدراسي 2023 /2024 .

وأعلنت محافظ دمياط، على إدراج المدرسة بالتنسيق العام للمحافظة وقبول طلبة الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022/ 2023 بمجموع 235 درجة على نظام الجدارات.

من جانبها فقد وجهت الدكتورة منال عوض، تعليماتها لمديرية التربية والتعليم بدمياط بالبدء الفوري لتوفير ما يلزم المدرسة من أعضاء هيئة تدريس بمختلف التخصصات وإدارة مدرسية وجهاز إداري وجهاز مخوني وما يلزم المدرسة من كوادر معاونة لتشغيلها كونها إنشاء جديدا.

 

جدير بالذكر أن موافقة المحافظة جاءت طبقًا للقرار الوزاري رقم "171" لسنة 2023 بشأن إنشاء مدرسة دمياط الجديدة الثانوية الفندقية المشتركة بنظام الثلاث سنوات التابعة لإدارة دمياط الجديدة التعليمية للعام الدراسي 2023 /2024، على أن يمنح الناجحون في نهاية الصف الثالث شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفندقية، وتضم المدرسة عدة برامج منها "فني طاهي - فني مضيف - فني مشرف غرف - فني باريستا"، ويجوز بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إنشاء برامج جديدة أو إلغاء برامج قائمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل .

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