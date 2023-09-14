محافظ بورسعيد يؤكد: مستعدون لاستقبال العام الدراسي الجديد

واصل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم اجتماعاته، للوقوف على آخر أعمال اللجان المشكلة لمتابعة جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب، وذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام و دكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أستاذ عماد علام مستشار المحافظة للتعليم وعلى الالفي نقيب المعلمين والقيادات التعليمية( المراحل والادارات التعليمية – موجهي عموم المواد - بعض مديرى المدارس).

جاهزية كافة المدارس بالمحافظة لاستقبال الطلاب خلال العام الجديد

وفي بداية اللقاء، أكد اللواء عادل الغضبان، أن محافظة بورسعيد أتمت استعداداتها لاستقبال العام الدراسى الجديد 2023/2024 بتوفير كافة الامكانات والسبل للطلبة والطالبات وأعضاء هيئة التدريس من تأهيل وتطوير المنشآت وتقديم التدريبات العملية، وكذلك الاهتمام بالبيئة المحيطة كزيادة المساحات الخضراء، والتعاون مع الأحياء لرفع مستوى النظافة داخل وخارج المدارس، في ظل التطور الذي تشهده محافظة بورسعيد في المنظومة التعليمية.

وأوضح المحافظ، أنه تم تشكيل لجان من إدارة الحوكمة بالمحافظة للمرور على جميع المدارس والتأكد من جاهزيتها، لافتا أن تم الانتهاء من المدارس التي كانت تشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة، وجميع مدارس المحافظة جاهزة لاستقبال الطلاب.

وشدد محافظ بورسعيد، على كافة القيادات التعليمية بالمحافظة، ومديري المدارس بالاهتمام بمستوى انضباط العملية التعليمية في المقام الأول، والتزام الطلاب بالحضور في المدارس، لافتا أنه سيتم عقد لقاءات متواصلة مع القيادات التعليمية في كافة مراحل التعليم، وذلك للتأكيد على أهمية انتظام العملية التعليمية خلال العام الدراسي القادم، مؤكدا أنه تم النهوض بالعملية التعليمية لتحقيق أفضل مناخ دراسي للطلاب في المدارس يسهم في إثراء العملية التعليمية.

اللواء عادل الغضبان يشدد على الاستمرار في مواجهة الدروس الخصوصية

وأكد المحافظ، على ضرورة تكثيف ومواصلة الحملات على سناتر الدروس الخصوصية، منوها لاهمية أن يتعاون أولياء الأمور مع الدولة من أجل إنقاذ أبنائهم من مخاطر سناتر بيع العلم، وطالب كذلك مسئولي التعليم بفرض تواجد المعلمين خلال اليوم الدراسي.

ووجه المحافظ، مديري المدارس بإعداد خطة عمل وجداول تنظيمية وفقا للإمكانيات المتاحة لتحقيق أفضل مناخ دراسي للطلاب، حيث أكد اللواء عادل الغضبان أن محافظة بورسعيد حققت معدلات تطوير كبيرة في مجال التعليم خلال الفترة الماضية، وأشاد المحافظ بجهود العاملين في قطاع التعليم ببورسعيد وتعاونهم مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق أفضل مناخ تعليمي للطلاب.

كما وجه مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بعقد يوم ترفيهي للطلاب وأولياء أمورهم قبل بدء العام الدراسي، لتشجيع الطلاب على الانتظام في المدارس، موجها رسالة لأولياء الامور والطلاب بضرورة الوعي بالمرحلة الراهنة وجهود الدولة في تطوير العملية التعليمية، ودعم جهود الأجهزة التنفيذية في القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، وتشجيع الطلاب على الاعتماد على الذات، لتحقيق مستوى تعليمي أفضل لأبنائنا قادة المستقبل .

اللواء عادل الغضبان من الحدث

اللواء عادل الغضبان من الحدث

اللواء عادل الغضبان من الحدث

اللواء عادل الغضبان من الحدث

اللواء عادل الغضبان من الحدث