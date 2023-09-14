رئيسة الشيوخ الغينية تثمن التطور المستمر فى مسار العلاقات مع مصر

سلّمت "تريزا إيفوا أسانجونو"، رئيسة مجلس الشيوخ لجمهورية غينيا الاستوائية، رسالة خطية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، من الرئيس "تيودورو أوبيانج"، تضمنت الإعراب عن التقدير العميق لمصر والقيادة المصرية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لها، وذلك بحضور المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، وسامح شكري وزير الخارجية.

كما ثمّنت رئيسة مجلس الشيوخ لجمهورية غينيا الاستوائية التطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطلع إلى تعزيز العلاقات الثنائية على شتى الأصعدة، في ضوء جهود مصر لتلبية تطلعات الشعوب الإفريقية نحو الاستقرار والتنمية والازدهار، ومساهمتها الفعالة في دفع العمل الإفريقي المشترك.