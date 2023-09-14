محافظ قنا يتفقد ختام قافلة مجلس الوزراء الطبية بـ"أولاد نجم"

تفقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، فعاليات ختام القافله الطبية التي تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون مع مديرية الصحة، وجامعة جنوب الوادي، وبنك الشفاء المصري، ومؤسسة الدواء للجميع الخيرية.

رافق المحافظ الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتور أحمد السيد عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، نحو توفير خدمات طبية مميزة لأهالينا في القرى الأكثر احتياجًا.

ومن جهته؛ قال المحافظ، إن اليوم الختامي من فعاليات القافلة شهد اقبالا كثيفا من المواطنين للاستفادة من الخدمات الطبية للقافلة، مشيرًا إلى أن القافلة شملت الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان، كما تضمنت ١٠ تخصصات هي:(القلب - العظام - الجراحة العامة - الصدر - الرمد - الأطفال - النساء والتوليد - الأنف والأذن - الباطنة - جلدية).

وأضاف "الداودي"، أنه تم تقديم كافة أوجه الدعم للقافلة الطبية بتعاون كامل من المحافظة والأجهزة التنفيذية، للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين، وتحقيق أهداف القافلة في تقديم الرعاية الطبية للفئات الأكثر احتياجا علي مدار ٤ أيام، حيث تم تنظيم القافلة يوميّ الإثنين والثلاثاء الماضيين بقرية العسيرات بمركز فرشوط، واستفاد منها ١٤٥١ مواطنًا، و يوم الأربعاء و الخميس بقرية أولاد نجم بهجورة بمركز نجع حمادي، وقد استفاد من خدماتها بالأمس ١٤٧٨ مواطنًا.

ولفت إلى اكتشاف ٦٩٥ حالة تحتاج إلى نظارات طبية، و٢٧٥ حالة تحتاج إلى إجراء عمليات مياه بيضاء، وسيتم توفير النظارات وإجراء العمليات لتلك الحالات عقب انتهاء فعاليات القافلة.

وأوضح الدكتور أحمد السيد، أن تعاون اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور حسام المصري مع مديرية الصحة بقنا وجامعة جنوب الوادي ومؤسسات المجتمع المدني لتنظيم القافلة يأتي تتويجا لجهد مشترك من الشركاء لدعم المناطق الاكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية؛ بهدف دعم جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".