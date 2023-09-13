محافظ قنا يستقبل وفدًا من أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة

استقبل اللواء اشرف الداودي، محافظ قنا، بمكتبه صباح اليوم، وفدًا من أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، لبحث سبل التعاون المشترك وتعظيم الاستفادة من المبادرة في النهوض بالصناعة المصرية، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين والمناطق الصناعية والمصانع المتعثرة بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد أحمد عصمت، مدير مكتب حياة كريمة بقنا، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومحمد عزت، مدير مكتب هيئة التنمية الصناعية بقنا، ومحمود العماري، مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ومحمود سلوم، مدير المنطقة الصناعية بقفط، ومحمد شعبان، مدير المنطقة الصناعية بنجع حمادي، وعبدالرحيم محمد، مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة.

دعم الاستثمار

وأشار المحافظ إلى الجهود التي تبذلها المحافظة في دعم الاستثمار، وحرص المحافظة على دفع عجلة الاقتصاد، متحدثًا عن مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بنجع حمادي، الذي يأتي ضمن ١٣ مجمعًا على مستوى الجمهورية وجه بإنشائها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وهو أحد أكبر المجمعات؛ حيث أقيم على مساحة ٧٤ فدانًا، ويضم ٤٢٠ وحدة صناعية منها ٣٢٢ وحدة بمساحة ٢١٦ م٢ ، و٨٦ وحدة بمساحة ٤٣٢ م٢، و١٢ وحدة بمساحة ٥٤٠ م٢، بتكلفة مالية بلغت ١.٥ مليار جنيه.

ولفت إلى أن هذه المجمعات تقدم حلولًا تنموية تسهم في توجيه استثمارات الصناعات الصغيرة والمتوسطة نحو الصناعات التكميلية والصناعات ذات القيمة المضافة، وتعميق المنتج المحلي، كما أنها تمثل فرصة ذهبية للشباب لبدء مشروعاتهم الإنتاجية.

وأشار إلى أهمية الدعم الكامل الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لجميع المبادرات التي تعمل على توطين الصناعات الاستراتيجية ودعم المشروعات الصناعية بكل أنواعها، لافتًا إلى دعم وحرص المحافظة على التعاون مع أعضاء مبادرة "ابدأ" في تذليل كل العقبات، التي تواجه أصحاب هذه المشروعات الصناعية.

تطوير الصناعة

واستعرض أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" ملامح وأهداف ومحاور المبادرة، التي أُطلقت بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال حفل الأسرة المصرية.

وأوضحوا أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" تعمل على تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وبيئية تعالج مشكلات الصناعة المصرية، وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية، فضلًا عن تأهيل العمالة وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية.