الأربعاء 13 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يستقبل وفدًا من أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة

محافظ قنا
محافظ قنا

استقبل اللواء اشرف الداودي، محافظ قنا، بمكتبه صباح اليوم، وفدًا من أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، لبحث سبل التعاون المشترك وتعظيم الاستفادة من المبادرة في النهوض بالصناعة المصرية، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين والمناطق الصناعية والمصانع المتعثرة بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد أحمد عصمت، مدير مكتب حياة كريمة بقنا، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومحمد عزت، مدير مكتب هيئة التنمية الصناعية بقنا، ومحمود العماري، مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ومحمود سلوم، مدير المنطقة الصناعية بقفط، ومحمد شعبان، مدير المنطقة الصناعية بنجع حمادي، وعبدالرحيم محمد، مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة.

دعم الاستثمار 

وأشار المحافظ إلى الجهود التي تبذلها المحافظة في دعم الاستثمار، وحرص المحافظة على دفع عجلة الاقتصاد، متحدثًا عن مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بنجع حمادي، الذي يأتي ضمن ١٣ مجمعًا على مستوى الجمهورية وجه بإنشائها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وهو أحد أكبر المجمعات؛ حيث أقيم على مساحة ٧٤ فدانًا، ويضم ٤٢٠ وحدة صناعية منها ٣٢٢ وحدة بمساحة ٢١٦ م٢ ، و٨٦ وحدة بمساحة ٤٣٢ م٢، و١٢ وحدة بمساحة ٥٤٠ م٢، بتكلفة مالية بلغت ١.٥ مليار جنيه.

ولفت إلى أن هذه المجمعات تقدم حلولًا تنموية تسهم في توجيه استثمارات الصناعات الصغيرة والمتوسطة نحو الصناعات التكميلية والصناعات ذات القيمة المضافة، وتعميق المنتج المحلي، كما أنها تمثل فرصة ذهبية للشباب لبدء مشروعاتهم الإنتاجية.

وأشار إلى أهمية الدعم الكامل الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لجميع المبادرات التي تعمل على توطين الصناعات الاستراتيجية ودعم المشروعات الصناعية بكل أنواعها، لافتًا إلى دعم وحرص المحافظة على التعاون مع أعضاء مبادرة "ابدأ" في تذليل كل العقبات، التي تواجه أصحاب هذه المشروعات الصناعية.

تطوير الصناعة 

واستعرض أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" ملامح وأهداف ومحاور المبادرة، التي أُطلقت بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال حفل الأسرة المصرية.

وأوضحوا أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" تعمل على تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وبيئية تعالج مشكلات الصناعة المصرية، وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية، فضلًا عن تأهيل العمالة وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية.

محافظة قنا أخبار محافظة قنا أشرف الداودي محافظ قنا اشرف الداودي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

مواد متعلقة

بلدنا اتغيرت| مواطن قناوي: نشعر بالأمان في عهد الرئيس السيسي (فيديو)

مستقبل وطن بقنا يطلق أسطول المنافذ المتنقلة لبيع السلع بأسعار مخفضة

مصرع فنى تشغيل وإصابة آخرين بحالات اختناق داخل محطة صرف فى أبوتشت

العثور على جثة شخص داخل منزله بمركز قوص فى قنا

مجلس الوزراء يشيد بأداء منظومة شكاوى محافظة قنا خلال أغسطس

الأكثر قراءة

"الهزة المدمرة".. زلزال المغرب يمحو التاريخ فى مراكش (صور)

بمليار دولار.. رئيس الوزراء يستعرض مشروع إقامة مجمع صناعى متكامل لإنتاج مُسطحات الصلب

"بسبب دراجة نارية".. عاطل يذبح شابًا وسط الشارع ويدهس أمين شرطة بالقليوبية

"الأرصاد": نودع تأثيرات "دانيال" اليوم.. وبدء تراجع درجات الحرارة

قائمة أسماء الضحايا المصريين فى إعصار دانيال بليبيا

عاجل.. بسبب الأمطار.. مصرع 4 أشخاص وانهيار 50 منزلًا فى ولاية نهر النيل السودانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عندما تكون القـــرية وطنًا للإبداع

عبد الرحيم طايع

التعليم بالدروس الخصوصية!

محمد رفعت

الرئيس والسكان !

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "2"

وائل لطفي

مصر والممر والطريق

إبراهيم داود

لنحتفل حفاظًا على الذاكرة

ماجد حبته

الاستثمار البيئى والمناخى

حسين دعسة

فى شخصية وزيرة الثقافة الأردنية.. استراتيجية تنطلق من مسارات التحديث وتنفيذيتها

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟