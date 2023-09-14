كن حذرًا.. كيف تحمى نفسك من هجمات الأسماك المفترسة؟

تعتبر أسماك القرش من الأسماك المفترسة التي قد يتعرض الإنسان لهجماتها الشرسة، فعلى سبيل المثال يبلغ المتوسط ​​السنوي لعضات أسماك القرش غير المبررة على البشر على مستوى العالم 70 شخصًا، مما يؤدي إلى حوالي 5 حالات وفاة، وفي السطور التالية أبرز النصائح التي تساعد الأشخاص على حماية أنفسهم من هجمات الأسماك المفترسة.

كيفية الحماية من أسماك القرش

- ابق دائمًا مع صديق، حيث من المرجح أن تقترب الأسماك المفترسة من شخص منفرد.

- لا تتجول بعيدًا عن الشاطئ، كونك بعيدًا عن الشاطئ يعزلك أيضًا عن أي مساعدة طارئة.

- توخَّ الحذر عند المنطقة الواقعة بين الحواجز الرملية أو بالقرب من المنحدرات، فهذه هي أماكن الاستراحة المفضلة للأسماك المفترسة.

- تجنب التواجد في الماء أثناء ساعات الإضاءة المنخفضة (الفجر أو الغسق) وفي الليل عندما تكون العديد من الأسماك المفترسة أكثر نشاطًا وتتغذى.

- لم يثبت أبدًا أن الأسماك المفترسة تنجذب إلى رائحة الدم البشري، ومع ذلك قد يكون من المستحسن البقاء بعيدًا عن الماء في حالة النزيف من جرح مفتوح.

- لا يُنصح بارتداء المجوهرات اللامعة لأن الضوء المنعكس قد يشبه لمعان قشور السمك.

- تجنب المناطق ذات النفايات السائلة أو مياه الصرف الصحي المعروفة وتلك التي يستخدمها الصيادون الرياضيون أو التجاريون، خاصة إذا كانت هناك علامات على وجود أسماك الطعم أو نشاط التغذية، حيث تعتبر الطيور البحرية الغاطسة مؤشرات جيدة لوجود هذه الأسماك.

- كن حذرًا للغاية عندما تكون المياه عكرة، فبعض أنواع الأسماك المفترسة ستواجه نفس القدر من الصعوبة في الرؤية مثلك.

- تجنب تسمير البشرة بشكل غير متساوٍ أو الملابس ذات الألوان الزاهية حيث ترى الأسماك المفترسة التباين جيدًا.

- لا تدخل الماء إذا كان من المعروف وجود أسماك مفترسة، وحاول الخروج من المياه ببطء وهدوء في حالة رؤية أسماك القرش.