الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بسبب نقص المخزون السمكى.. تقرير الخبراء يكشف دوافع هجوم "القرش" على السائح الروسى

قرش
قرش

أكد تقرير حادث هجوم سمكة القرش على سائح بمدينة الغردقة، الذي أعدته لجنة خبراء ضمت فريقًا علميًا من خبراء معهد علوم البحار ومحميات البحر الأحمر، أن الشاب الروسي كان يسبح على مسافة 50 مترًا من خط الساحل في منطقة مياه ضحلة لا يتعدى عمقها 3 أمتار.

وأوضح التقرير أن منطقة الحادث معتاد ممارسة أنشطة السباحة والسنوركل بها، حيث إن عمقها لا يتعدى 3 أمتار وذات قاع رملي وبها كائنات بحرية مثل أسماك الشعاب المرجانية والطحالب البحرية.

وبيّن أن سمكة القرش استمرت في السباحة لمدة 3 ساعات متواصلة في منطقة الحادث وخرجت إلى سطح الماء وهو سلوك غير طبيعي، موضحًا أن سمكة القرش محل البلاغ من نوع "النمر" وهو من الأسماك المفترسة المتعارف عليها.

وكشفت التقرير أن عملية الهجوم تمت بغرض التغذية المباشرة على الضحية، وأنها تعتبر من الحوادث المتوقع حدوثها في البحر الأحمر في الآونة الأخيرة نتيجة تعرض المخزون السمكي بالبحر الأحمر للنقص الحاد بسبب أعمال الصيد الجائر وغير المنظم.

وأضاف التقرير أن المنطقة التي وقع بها الحادث لم يكن بها أي أعمال من المتعارف عليها أنها من العوامل التي تتسبب في إثارة أسماك القرش أو التعرض لهجماته.

وطالب التقرير بضرورة اتخاذ التدابير والاحتياطات الملائمة لممارسة الأنشطة المناسبة في مثل هذه المناطق موقع الحادث.

الأنشطة البحرية البحر الاحمر التفاصيل الكاملة الكائنات البحرية القرش النمر طحالب البحر شواطئ فتح الشواطئ محميات البحر الاحمر محافظ البحر الأحمر

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

محمود فوزى: الحديث عن انتخابات رئاسية مبكرة غير صحيح.. والرئيس يستكمل مدته الدستورية كاملة

بسبب نقص المخزون السمكى.. تقرير الخبراء يكشف دوافع هجوم "القرش" على السائح الروسى

أهالى القطورى بالعياط يناشدون وزير الرى بإنقاذ مصرف اللبينى من التلوث

تأجيل سحب السوبر من النادي الأهلي لـ 26 أغسطس

"إي فاينانس" توقع بروتوكول تعاون مع "EG-CERT" لتعزيز التحول الرقمي وأمن المعلومات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فوده.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

حسين دعسة

اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز.. تعزيز إشارات دبلوماسية رفيعة مصرية أردنية

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى