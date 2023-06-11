بسبب نقص المخزون السمكى.. تقرير الخبراء يكشف دوافع هجوم "القرش" على السائح الروسى

أكد تقرير حادث هجوم سمكة القرش على سائح بمدينة الغردقة، الذي أعدته لجنة خبراء ضمت فريقًا علميًا من خبراء معهد علوم البحار ومحميات البحر الأحمر، أن الشاب الروسي كان يسبح على مسافة 50 مترًا من خط الساحل في منطقة مياه ضحلة لا يتعدى عمقها 3 أمتار.

وأوضح التقرير أن منطقة الحادث معتاد ممارسة أنشطة السباحة والسنوركل بها، حيث إن عمقها لا يتعدى 3 أمتار وذات قاع رملي وبها كائنات بحرية مثل أسماك الشعاب المرجانية والطحالب البحرية.

وبيّن أن سمكة القرش استمرت في السباحة لمدة 3 ساعات متواصلة في منطقة الحادث وخرجت إلى سطح الماء وهو سلوك غير طبيعي، موضحًا أن سمكة القرش محل البلاغ من نوع "النمر" وهو من الأسماك المفترسة المتعارف عليها.

وكشفت التقرير أن عملية الهجوم تمت بغرض التغذية المباشرة على الضحية، وأنها تعتبر من الحوادث المتوقع حدوثها في البحر الأحمر في الآونة الأخيرة نتيجة تعرض المخزون السمكي بالبحر الأحمر للنقص الحاد بسبب أعمال الصيد الجائر وغير المنظم.

وأضاف التقرير أن المنطقة التي وقع بها الحادث لم يكن بها أي أعمال من المتعارف عليها أنها من العوامل التي تتسبب في إثارة أسماك القرش أو التعرض لهجماته.

وطالب التقرير بضرورة اتخاذ التدابير والاحتياطات الملائمة لممارسة الأنشطة المناسبة في مثل هذه المناطق موقع الحادث.