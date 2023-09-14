الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى ملك السوبر الإفريقى.. وعماد متعب هدافه الأول أمام أندية الجزائر

الأهلى فاز بالسوبر
الأهلى فاز بالسوبر الإفريقى مرتين عام 2021

خلال 23 مباراة جمعت الأهلي وأندية الجزائر في البطولات الإفريقية قبل مباراة الغد أمام اتحاد العاصمة على كأس السوبر الإفريقي سجل الأهلي 32 هدفا ودخل مرماه 19 هدفا، وتصدر عماد متعب قائمة هدافي الأهلي في مباراته أمام أندية الجزائر برصيد أربعة أهداف يليه خمسة لاعبين سجل كل منهم هدفين وهم مجدي عبدالغني ومحمد أبوتريكة ووليد سليمان والجنوب إفريقي بيرسي تاو ومحمد شريف.

وسجل هدفا واحدا كل من محمود الخطيب وطاهر أبوزيد وأيمن شوقي وربيع ياسين وحسام غالي وإبراهيم سعيد ومحمد بركات وأحمد صديق وأسامة حسني ومحمد ناجي جدو وإسلام محارب وكريم نيدفيد ومروان محسن وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر، وهناك هدفان سجلهما مروان عبدوني، حارس اتحاد العاصمة، في مرمى فريقه عام 2005 وفاتح طالح، مدافع شبيبة الساورة، في مرمى فريقه عام 2019.

عماد متعب 

الأهلي ملك السوبر الإفريقي

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري غدا في مباراة السوبر الإفريقي، ويسعى المارد الأحمر لتدعيم رقمه القياسي بوصف أكثر الأندية فوزا بالسوبر الإفريقي برصيد 8 ألقاب أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2021 "مرتين"، وفي المقابل خسر الأهلي مباراة السوبر الإفريقي مرتين الأولى أمام الزمالك عام 1994 والثانية أمام وفاق سطيف الجزائري عام 2015.

في عام 2002 فاز الأهلي بكأس السوبر الإفريقي لأول مرة بعد تغلبه على كايزر شيفز الجنوب إفريقي في القاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف، وفي عام 2006 فاز على الجيش الملكي المغربي بركلات الترجيح 4-2 بعد انتهاء المباراة التي أقيمت باستاد القاهرة بالتعادل السلبي.

وفي عام 2007 فاز الأهلي على النجم الساحلي التونسي بركلات الترجيح 5-4 بعد المباراة التي أقيمت في إثيوبيا بالتعادل السلبي، وفي عام 2009 فاز الأهلي على فريق الصفاقسي التونسي بهدفين مقابل هدف في القاهرة.

وفي عام 2013 فاز الأهلي على ليوباردز بطل االكونغو 2-1 باستاد برج العر ب بالإسكندرية، وفي عام 2014 عاد الأهلي وهزم الصفاقسي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين باستاد القاهرة.

الأهلي بطل السوبر الإفريقي عام 2013

لقبان سوبر في عام واحد 

بعد غياب 7 سنوات، فاز الأهلي بالسوبر الإفريقي مرتين عام 2021، الأولى عندما هزم نهضة بركان المغربي في قطر بهدفين نظيفين يوم 28 مايو 2021، والثانية بعد فوزه على الرجاء المغربي بركلات الترجيح 6-5، بعد انتهاء المباراة التي أقيمت يوم 22 ديسمبر 2021 في قطر بالتعادل بهدف لكل منهما.

بطولة كأس السوبر الإفريقي الاهلى عماد متعب أندية الجزائر الصفاقس التونسي

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