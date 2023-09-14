إقبال كبير من المواطنين على منافذ "كلنا واحد" لشراء المستلزمات المدرسية

توافد المواطنون بكثافة على المنافذ والسرادقات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، والمشاركة في فعاليات المرحلة الـ24 من مبادرة (كلنا واحد)، التي أطلقت في 7 سبتمبر الجاري لمدة شهر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ وذلك بمناسبة قرب بداية العام الدراسي الجديد 2023/ 2024.

وشهدت السرادقات والشوادر والمنافذ المشاركة في المبادرة زحامًا شديدًا من قبل المواطنين، الذين حرصوا على استغلال التخفيضات الكبيرة التي توفرها المبادرة على مختلف أنواع السلع، سواء الغذائية أو غير الغذائية، ولا سيما المستلزمات المدرسية من أدوات وحقائب وأحذية.

وأشاد المواطنون بمبادرة "كلنا واحد"، ودورها الكبير في تخفيف العبء عن كاهلهم، معربين عن شكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسي على مثل تلك المبادرات، ومطالبين وزارة الداخلية في الوقت نفسه بالتوسع في المبادرة على مدار العام بأكمله.

وكانت وزارة الداخلية قد أطلقت في 7 سبتمبر الجاري فعاليات المرحلة الـ24 من مبادرة كلنا واحد، التي تستمر لمدة شهر؛ وذلك بمناسبة قرب بداية العام الدراسي الجديد (2023/ 2024).

توفير كل المتطلبات والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة

وتستهدف المبادرة- التي أطلقت تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية- توفير كل المتطلبات والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وكذا الاستمرار في توفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%؛ وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وكذا التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة في المبادرة، لتوفير كل المتطلبات المدرسية من خلال 1513 منفذًا، و6 معارض رئيسية، و37 معرضًا فرعيًا بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في مجال المستلزمات والأدوات المدرسية، للمشاركة في المبادرة.

أسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق

كما جرى التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لإقامة شوادر ومعارض لتوفير المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، تنسيقًا مع منتجي ومصنعي الزي المدرسي، وأصحاب المكتبات الكبرى، وعرضها للبيع من خلال سيارات متحركة ومنافذ ثابتة ومعارض، تحت إشراف وتأمين من أجهزة كل مديرية.

وفي السياق ذاته، تواصل وزارة الداخلية توفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال 1026 منفذًا ثابتًا ومتحركًا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.