الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يهنئ العاملين بالديوان العام بمناسبة المولد النبوي الشريف

محافظ بورسعيد يهنئ
محافظ بورسعيد يهنئ العاملين بالديوان العام بمناسبة

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، العاملين بإدارات الأمن والنظافة، بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا، بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها محافظ بورسعيد مع العاملين بإدارات النظافة والأمن قبل المناسبات والأعياد دائمًا لتهنئتهم،  جاء ذلك بحضور اللواء محمد حسيني، مدير الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

ووجّه محافظ بورسعيد، التهنئة للعاملين بإدارات الأمن والنظافة، بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف، أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، متمنيًا لمصر وشعبها دوام الاستقرار والتنمية.

محافظ بورسعيد يهنئ العاملين

ووجه محافظ بورسعيد رسالة للعمال بضرورة  شكر الله على دوام نعم الاستقرار والأمان على أسرنا ومصرنا الحبيبة،  كما وجه محافظ بورسعيد الشكر والتقدير للعاملين بإدارات النظافة والأمن على الجهود المتواصلة في الارتقاء بمستوى نظافة الديوان العام وتحقيق الأمن والأمان لديوان عام محافظة بورسعيد.

وشدد اللواء عادل الغضبان، على أهمية الوعي بجهود الدولة، ومتطلبات المرحلة الراهنة، ومواجهة الشائعات التي تهدف إلى تعطيل مسيرة التنمية و زعزعة استقرار الوطن، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية يوجه دائمًا بتوفير كل سبل الراحة للمواطن، والارتقاء بحياة المواطنين، وبذل مزيد من المجهودات لدفع عجلة التنمية والرخاء بالدولة، مؤكدًا أن القيادة السياسية بالدولة تبذل جهودا مضنية لإقامة المشروعات التنموية والخدمية، والارتقاء بحياة المواطنين وتحسين سبل المعيشة، موجهًا بالتصدي لكل من يحاول زعزعة استقرار البلاد، ودعم جهود الدولة المتواصلة في كافة الاتجاهات.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن الأسرة المصرية يقع على عاتقها دور كبير في دعم جهود الدولة ، وتربية وتنشئة الأبناء وإعداد جيل قادر على بناء المستقبل، وأكد المحافظ أهمية دور عامل النظافة، والذي يعد عاملًا أساسًا في تحقيق المظهر الحضارى والمشرف، لافتًا إلى أننا نقدر دور العامل والجهود المتواصلة والتي تتكامل مع كل الجهود التي يتم تحقيقها في مختلف المشروعات التنموية والخدمية للارتقاء بحياة المواطنين، مؤكدًا تقديم كل الدعم للعاملين بما يضمن توفير سبل الراحة لهم أثناء العمل.

محافظ بورسعيد يهنئ العاملين بالديوان العام بمناسبة
محافظ بورسعيد يهنئ العاملين بالديوان العام بمناسبة
محافظ بورسعيد يهنئ العاملين بالديوان العام بمناسبة
محافظ بورسعيد يهنئ العاملين بالديوان العام بمناسبة
محافظ بورسعيد يهنئ العاملين بالديوان العام بمناسبة
محافظ بورسعيد يهنئ العاملين بالديوان العام بمناسبة
محافظ بورسعيد يهنئ العاملين بالديوان العام بمناسبة
محافظ بورسعيد يهنئ العاملين بالديوان العام بمناسبة
محافظ بورسعيد يهنئ العاملين بالديوان العام بمناسبة
محافظ بورسعيد يهنئ العاملين بالديوان العام بمناسبة
محافظ بورسعيد يهنئ العاملين بالديوان العام بمناسبة
محافظ بورسعيد يهنئ العاملين بالديوان العام بمناسبة
محافظ بورسعيد يهنئ العاملين بالديوان العام بمناسبة
محافظ بورسعيد يهنئ العاملين بالديوان العام بمناسبة
محافظ بورسعيد يهنئ العاملين بالديوان العام بمناسبة
محافظ بورسعيد يهنئ العاملين بالديوان العام بمناسبة
محافظ بورسعيد المولد النبوي الشريف اللواء عادل الغضبان مكافحة الشائعات ديوان عام المحافظة

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