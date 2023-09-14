الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مرسى علم تستقبل 7 آلاف سائح قادمين من أوروبا.. اليوم

مطار مرسي علم
مطار مرسي علم

يستعد مطار مرسى علم الدولي، على مدار ساعات اليوم الخميس، لاستقبال عدد 14 رحلة طيران دولية أوروبية، على متنها 7 آلاف سائح، ضمن 133 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى غدا الجمعة.

وتعمل السلطات المختصة بمطار مرسى علم، على عملية تسهيل إجراءات الوصول مع تشديد الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين منعدة دول مختلفة أغلبها أوروبية.

وكشفت جداول الوصول لرحلات اليوم بمطار مرسى علم الدولي، أن الرحلات الوافدة تصل من عدة دول مختلفة بينها 3 من إيطاليا، 4 من التشيك، رحلة من بولندا ورحلتين من سويسرا، ورحلتين داخليتين ورحلة من هولندا ورحلة من ألمانيا. 

 جدير بالذكر أن مطار مرسى علم الدولي، يستقبل بداية من السبت الماضي، وحتى غد الجمعة، 131 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من 11 دولة حول العالم أغلبها من التشيك وإيطاليا وبولندا، وكذلك ألمانيا والنمسا والمجر وبلجيكا وهولندا وسلوفاكيا.

مرسى علم مطار إيطاليا حركة الملاحة البحرية ميناء سفاجا مطار مرسى علم الدولي

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