الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن جثة مسن عثر عليه فى حالة تعفن داخل مسكنه بدار السلام

جثة
جثة

صرحت نيابة دار السلام الجزئية بدفن جثة مسن عثر عليه في حالة تعفن رمي متقدم داخل مسكنه عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه.

رجال المباحث يتلقون البلاغ

كانت البداية عندما تلقى المقدم وسام عطية، رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، من غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي، يفيدوا وجود رائحة كريهة من من شقة سكنية بالعقار محل سكنهم بشارع حسانين دسوقي بمنطقة حدائق المعادي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق، والتي انتقلت لإجراء مناظرة لجثة المتوفي وكشف أسباب الوفاة.

فحص بلاغ الواقعة

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين العثور على جثة مسن متوفي، وتبين وجود شبهة جنائية، وتم ندب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، والكشف عن ملابسات الوفاة.

التصريح بدفن تشريح جثة مسن شقة بدار السلام مباحث القاهرة نيابة

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