"اتجوز عليها خلصت عليه".. القصة الكاملة لمقتل شخص على يد زوجته بالمرج

"اتجوز عليها خلصت عليه"، بتلك الكلمات وصف شهود العيان واقعة مقتل شخص على يد زوجته، حيث شهدت منطقة المرج واقعة مأساوية عقب مصرع شاب بعدة طعنات نافذة على يد زوجته أم أبنائه، التي انهالت عليه بالسكين، وأخفت جثته أسفل سرير غرفتهما حتى اليوم التالي، ثم ألقت بجثته في مدخل العقار.

رجال المباحث يتلقون البلاغ

وتلقى المقدم كريم البحيري، رئيس مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا من شخص بالعثور على جثة شقيقه داخل مدخل العقار الخاص به بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شخص في العقد الثالث من عمره وبه عدة طعنات نافذة أودت بحياته.

كاميرات المراقبة تفك بداية لغز القضية

وبتفريغ كاميرات المراقبة في محيط المنزل، تبين عدم خروج المجني عليه يوم الواقعة من منزله، ورصدت الكاميرات آخر موعد لدخوله المنزل قبل وفاته بيوم.

تحريات المباحث تحل لغز الواقعة

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المجني عليه متزوج في العقار ذاته ويعول 3 أبناء، لكنه متزوج حديثا من سيدة أخرى، وأن زوجته الأولى كانت على خلافات معه.

سقوط زوجته المتهمه

وبتضييق الخناق على زوجته وسؤال أطفاله الذين أقروا بوجود مشاجرة بين والدهم ووالدتهم يوم الواقعة، اعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة معللة فعلتها بغيرتها من زيجته الثانية.

اعترافات زوجته

واعترفت الزوجة المتهمة بأنها قررت التخلص منه عقب التشاجر معه وإقناعه بطلاق الزوجة الثانية، لكنه رفض فقامت بتسديد 6 طعنات له وأخفت جثته أسفل سرير غرفة نومهما حتى اليوم الثاني وقامت بسحب جثته وإلقائها خلف السلم بمدخل العقار.

المتهمة تحاول إبعاد الشبهة الجنائية عنها

واستكملت المتهمة حديثها بأنها أثناء مناقشتها أمام رجال المباحث اتصلت مع شقيق زوجها وأبلغته باختفائه حتى حضر إلى المنزل وعثر على جثته بالمدخل وتظاهرت المتهمة بالصدمة حتى تستبعد الشبهة الجنائية عنها.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.