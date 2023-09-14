ميدو يحذر الأهلى قبل مواجهة اتحاد العاصمة فى السوبر الأفريقى

حذر أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، النادي الأهلي من فريق اتحاد العاصمة الجزائري ومدربه عبد الحق بن شيخة قبل مواجهته في السوبر الأفريقي.

وتقام مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في التاسعة مساء الجمعة الموافق 15 سبتمبر في مباراة كأس السوبر الأفريقي.

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ميدو: بن شيخة صاحب خبرات وفاز بالكونفدرالية

حذر ميدو، النادي الأهلي من عبد الحق بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة، حيث قال عنه: "مدرب صاحب خبرات كبيرة وقاد الفريق الجزائري للتتويج بكأس الكونفدرالية الأفريقية".

وأضاف: "بن شيخة مدرب لديه العديد من التجارب التدريبية داخل وخارج الجزائر، واتحاد العاصمة تمكن من الاستغناء عن بعض اللاعبين لكنه يملك الحماس والقوة داخل الملعب وسيكون منافسًا قويًا للأهلي".

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ميدو: كولر طلب تجهيز موديست ودخوله في أجواء الفريق

على صعيد آخر، أثنى ميدو على على تعاقد الأهلي مع انتوني موديست مهاجم بروسيا دورتموند السابق.

وقال ميدو: "موديست يتابع مباريات الأهلي في الموسم الماضي، هذا قرار من جانب كولر الذي طلب من محلل الأداء ياسين الميكاري متابعة اللاعب مواجهات الفريق في الموسم الماضي".

وأضاف: "كولر طلب ضرورة تجهيز اللاعب فنيًا في أسرع وقت ممكن ودخوله سريعًا في أجواء الفريق".

وتابع: "مكاسب انضمام موديست إلى الأهلي كثيرة، خاصةً أن اللاعب اعتاد الضغوط واللعب مع الأندية الجماهيرية".

وواصل: "موديست طوال تاريخه الكروي لم يحقق سوى بطولة وحيدة وهي التتويج بلقب دوري الدرجة الثانية مع كولن، وأمامه فرصة كبيرة لتحقيق تاريخ كبير مع الأهلي وحصد الألقاب المرحلة المقبلة".