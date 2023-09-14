مدير إدارة التعليم بـ"حياة كريمة": الأهالى كانت تهتم أولا بتطوير وبناء المدارس

قالت هبة الشرقاوي، مدير إدارة التعليم بمؤسسة حياة كريمة، إن المواطن في الريف من أولوياته تعليم ابنه بشكل جيد، مشيرا إلى أن الأهالي تبرعوا بأراضي كثيرة جدا من أجل تقديمها لـ"حياة كريمة" من أجل بناء مدارس عليها.

وأضافت “الشرقاوي”، خلال لقائها ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أنه من خلال احتكاكها بالناس أثناء عملها بمبادرة حياة كريمة وجدت أن الإنسان المصري حريص على تعليم ابنه، حتى لو كان هناك مشاكل بالمرافق، لكن الأهالي كانت تهتم أولا بتطوير المدارس.

المواطن المصري يحرص أولا على تعليم ابنه

ولفتت إلى أن المرحلة الأولى من "حياة كريمة" شهدت بناء 1500 مدرسة جديدة، وتم توفير 15 ألف فصل، وهناك توسعات لمدارس كانت قائمة، ومدارس دخلت للصيانة، والتطوير شمل الآثاث والأفنية التي أصبحت مُنجلة وليست رميلة، ووجدنا أن المُنجلة تجذب الطالب بشكل أكبر.

وأكدت أن وجه المدارس تغير في قرى حياة كريمة، والمُعلمين شاركوا معنا في رصد احتياجات المدارس، لأنهم يعرفون المشاكل التي تواجه المدارس بشكل كبير.