الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الرؤية الصحية لمصر 2030".. رئيس جامعة الأزهر يشارك فى افتتاح مؤتمر كليات الطب

الدكتور سلامة داود
الدكتور سلامة داود

أشاد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بجهود قطاع كليات الطب والمستشفيات الجامعية بالأزهر في خدمة العملية التعليمية وخدمة المجتمع في جميع أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي الثالث لكليات الطب جامعة الأزهر بالقاهرة (طب بنين - طب بنات) والذي يقام تحت عنوان: (الرؤية الصحية لمصر 2030م).

ورحب رئيس جامعة الأزهر بالحضور جميعًا ناقلًا لهم تحيات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ورجائه الصادق بأن يخرج المؤتمر بتوصيات مفيدة تسهم في تخفيف الألم عن المرضى، كما نقل تحيات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر.

ووجه رئيس جامعة الأزهر الشكر إلى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة السابق نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر؛ لهذا التقليد الجميل وهو توحيد مؤتمرات الكليات المتناظرة؛ لتعظيم الاستفادة من خلال التلاقح العلمي الكبير الذي تتسم به المؤتمرات العلمية، مشيرا إلى أن الأصل في المؤتمر أنه يناقش ويصوب ويقوم ويوجه خاصة، وأن الطب أمامه تحديات جسام.

ولفت إلى أن جائحة كورونا وقف العالم عاجزًا أمامها، موضحا أن التطور السريع الذي يعيشه العالم اليوم يفرض علينا تحديات جسام لذلك علينا أن نلاحق التطور الطبي وأن يكون لنا بصمة علمية تميزنا.

ودعا رئيس جامعة الأزهر للمؤتمر بالتوفيق والنجاح وأن يخرج بتوصيات مفيدة تسهم في نهضة البحث العلمي في المجال الطبي.

يقام المؤتمر الدولي الثالث لكليات الطب: «الرؤية الصحية لمصر ٢٠٣٠م (Egyptian 2030 Health Vision). برعاية كريمة من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبحضور فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة السابق، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور إبراهيم شعلان عميد كلية طب بنين الأزهر بأسيوط.

ويقوم برئاسة المؤتمر الدكتور حسين أبوالغيط، عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، والدكتورة هناء عبدالحميد العبيسي، عميدة كلية طب البنات بالقاهرة.

جامعة الأزهر الأزهر الشريف كليات الطب لمستشفيات الجامعية الرؤية الصحية لمصر 2030م

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