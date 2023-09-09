السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

رئيس جامعة الأزهر يشارك في افتتاح المؤتمر الدولي لمجلس الشؤون الإسلامية

افتتاح المؤتمر الدولي
افتتاح المؤتمر الدولي لمجلس الشؤون الإسلامية

شارك الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي بأسيوط، إضافة إلى عديد من عمداء كليات جامعة الأزهر؛ في افتتاح المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، والذي يُقام برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت عنوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني" برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 

افتتاح المؤتمر الدولي لمجلس الشؤون الإسلامية 

برعاية الرئيس السيسي.. انطلاق المؤتمر الدولي لمجلس الشؤون الإسلامية

وزير الأوقاف: من يملك المعلومة يملك القوة.. والسيطرة على الفضاء الإلكترونى ضرورة

وتأتي مشاركة رئيس جامعة الأزهر في مؤتمر الأوقاف، تأكيدًا على التعاون بين مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وجميع مؤسسات الدولة الوطنية.

افتتاح المؤتمر الدولي لمجلس الشؤون الإسلامية 

جدير بالذكر أن المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية يشارك فيه وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية من مختلف دول العالم.

افتتاح المؤتمر الدولي لمجلس الشؤون الإسلامية 

انطلاق مؤتمر الأوقاف

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعنوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني.. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"، في الفترة من ٩ إلى ١٠ سبتمبر الجاري.

افتتاح المؤتمر الدولي لمجلس الشؤون الإسلامية 

ويرأس المؤتمر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ويشارك في المؤتمر عدد كبير من وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية وعلماء الدين بالعالم، وبدأ الفعاليات بتلاوة آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمود الخشت.

افتتاح المؤتمر الدولي لمجلس الشؤون الإسلامية 

أبرز محاور المؤتمر:

- الفضاء الإلكتروني ضرورة العصر.
- الوسائل غير التقليدية وأثرها في تناول الخطاب الديني.
- الفتوى الإلكترونية.
- التحفيظ والتدريس عن بُعد.
- الاستخدام غير الرشيد للفضاء الإلكتروني، وتصحيح المسار.
- الاستخدام غير الرشيد للوسائل العصرية في المجال الدعوي، وتصحيح المسار.

افتتاح المؤتمر الدولي لمجلس الشؤون الإسلامية 
رئيس جامعة الأزهر المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وزارة الأوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسي الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني

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