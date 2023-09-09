برعاية الرئيس السيسي.. انطلاق المؤتمر الدولي لمجلس الشؤون الإسلامية

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعنوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني.. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"، في الفترة من ٩ إلى ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣م.

ويرأس المؤتمر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ويشارك في المؤتمر عدد كبير من وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية وعلماء الدين بالعالم، وبدأ الفعاللت بتلاوة آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمود الخشت.

وقال وزير الأوقاف أن المؤتمر يحدث حالة تصحيحية في مجال الفضاء الإلكتروني، لافتًا إلى أن المؤتمر يناقش أبحاث عن الرسوم ثلاثية الأبعاد والرسوم الكرتونية.

أبرز محاور مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية



1- الفضاء الإلكتروني ضرورة العصر.

2- الوسائل غير التقليدية وأثرها في تناول الخطاب الديني.

3- الفتوى الإلكترونية.

4- التحفيظ والتدريس عن بعد.

5- الاستخدام غير الرشيد للفضاء الإلكتروني، وتصحيح المسار.

6- الاستخدام غير الرشيد للوسائل العصرية في المجال الدعوي، وتصحيح المسار.

اصطحب أمس، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ضيوف مصر الكرام المشاركين في المؤتمر في زيارة لمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بالقاهرة.

أعرب المشاركون خلال الزيارة عن بالغ سعادتهم بهذه الزيارة التاريخية مؤكدين أن الدولة المصرية تصنع تاريخًا عظيمًا في خدمة الدعوة والإنسانية بتقديمها هذه المؤتمرات النفيسة التي تهدف إلى بناء الأجيال الواعية وحسن التعامل مع المستجدات العصرية، كما أكدوا أن المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية سابقة من نوعه، مقدمين الشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذه الجولة التاريخية المتميزة.