الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

وزير الأوقاف: الدولة المصرية تصنع تاريخًا عظيمًا في خدمة الدعوة والإنسانية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

اصطحب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ضيوف مصر الكرام المشاركين في المؤتمر الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية المنعقد في القاهرة تحت عنوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر 2023م، في زيارة لمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بالقاهرة، عقب انتهاء خطبة الجمعة اليوم، بمسجد الظاهر بيبرس.

وصول وفود الدول المشاركة بمؤتمر الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني

وصول وفد من العلماء المشاركين فى مؤتمر "الفضاء الإلكترونى والذكاء الاصطناعى"

 

 

المساجد في مصر لم تعد دار عبادة فحسب بل منارات فكرية وثقافية ومتنفسًا اجتماعيًّا

وخلال الزيارة أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن هناك العديد من الأنشطة التي تم استحداثها داخل المساجد في مصر  مثل: مقارئ الأئمة، ومقارئ الجمهور، والمقارئ النموذجية، وكذلك مقارئ المقرئين المعتمدين، كما افتتحنا 30 مركزًا لإعداد محفظي القرآن الكريم، وكذلك البرنامج الصيفي للطفل الذي يتم تطبيقه في أكثر من 22 ألف مسجد في جميع أنحاء مصر، وتمت الاستعانة بأكثر من  120 أستاذًا جامعيًّا لمجالس الإقراء، كما يوجد نحو مائة مجلس للإفتاء على مستوى الجمهورية، وكذلك إقامة الأسبوع الدعوي الثقافي في جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى دروس الواعظات، فالمساجد في مصر لم تعد دار عبادة فحسب بل منارات فكرية وثقافية ومتنفسًا اجتماعيًّا.

المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للأوقاف سابقة وهو الأول من نوعه

وقد أعرب المشاركون خلال الزيارة عن بالغ سعادتهم بهذه الزيارة التاريخية مؤكدين أن الدولة المصرية تصنع تاريخًا عظيمًا في خدمة الدعوة والإنسانية بتقديمها هذه المؤتمرات النفيسة التي تهدف إلى بناء الأجيال الواعية وحسن التعامل مع المستجدات العصرية، كما أكدوا أن المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية سابقة من نوعه، مقدمين الشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذه الجولة التاريخية المتميزة.

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