الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

وصول وفود الدول المشاركة بمؤتمر الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني

الوفود العالمية تصل
الوفود العالمية تصل للمشاركة في مؤتمر الفضاء

 تتابع فجر اليوم وصول وفود الدول المشاركة في مؤتمر "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"، الذي سيعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من ٩ إلى ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣م.

وصول وفد من العلماء المشاركين فى مؤتمر "الفضاء الإلكترونى والذكاء الاصطناعى"

الوفود الدولية تصل القاهرة للمشاركة فى مؤتمر "الذكاء الاصطناعى"

وصل الشيخ بويار سباهيو رئيس المشيخة الإسلامية والمفتي العام بألبانيا، وكان في استقباله الدكتور عمرو الكمار مدير عام الإرشاد الديني.

الوفود الدولية تصل القاهرة للمشاركة في مؤتمر الأوقاف 


كما وصل الدكتور موسى عمر المنسق العام لمجلس الأئمة وكبار المسئولين المسلمين بالكاميرون، وكان في استقباله الدكتور سعيد حامد مدير الدعوة مديرية أوقاف القاهرة.
كما وصل السيد الدكتور عبد الله حسن الشيعاني عضو اللجنة الإسلامية برابطة الجامعات الإسلامية، وكان في استقباله الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة.
ووصل أيضًا الدكتور حسن المرزوقي الأمين العام المساعد للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة بدولة الإمارات، وكان في استقباله الشيخ محمد الديباوي عضو المكتب الإعلامي.
كما وصل سماحة السيد محمد بن علي بن إسماعيل الحسيني أمين عام المجلس الإسلامي العربي ومستشار أمين عام رابطة العالم الإسلامي، وكان في استقباله الدكتور جلال غانم مدير عام المراكز الثقافية بالخارج بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
كما وصل الدكتور  عبد الحميد متولي رئيس المركز الإسلامي العالمي للتسامح والسلام بالبرازيل، وكان في استقباله الشيخ عبد الفتاح عبد القادر جمعة مدير عام تحقيق المخطوطات وكتب التراث.
كما وصل السيد أحمد حسين هيرولا خبير في قسم الإرشاد نائبًا عن مفتي بلغاريا، وكان في استقباله الدكتور محمد سعد مطاوع عضو إدارة التحرير والنشر والمراجع اللغوي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
كما وصل الشيخ عمران عبد المجيد إيليخا الرئيس العام لمجمع دار النعيم للعلوم الشرعية، وكان في استقباله الشيخ عبد الفتاح عبد القادر جمعة مدير عام تحقيق المخطوطات وكتب التراث.
كما وصل السيد الدكتور سراج الدين بلال الأسرع عضو الإفتاء ومدير أكاديمية عناية الله العالمية، وكان في استقباله الشيخ عبد الفتاح عبد القادر جمعة مدير عام تحقيق المخطوطات وكتب التراث.
كما وصل البروفيسور الخضر عبد الباقي محمد أستاذ الاتصال الدولي مدير المركز النيجيري للبحوث العربية وكان في استقباله الشيخ عبد الفتاح عبد القادر جمعة مدير عام تحقيق المخطوطات وكتب التراث.
كما وصل الشيخ توماش ميشكيفيتش رئيس الاتحاد الديني الإسلامي ببولندا وكان في استقباله الدكتور عبد الواحد الرزيقي مدير عام الإدارة العامة لإدارة الأزمات والحد من المخاطر.
كما وصل الشيخ الصادق العثماني مدير الشئون الإسلامية باتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل، وكان في استقباله الدكتور عبدالواحد الرزيقي مدير عام الإدارة العامة لإدارة الأزمات والحد من المخاطر.

 

 

 

ووصل أيضًا اليوم الجمعة الشيخ أحمد الحداد مفتي دبي، للمشاركة في مؤتمر الأوقاف، وكان في استقباله الدكتور سعيد حامد مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، والشيخ هيثم رمضان المدير الإداري بأكاديمية الأوقاف الدولية.

 

ووصل مساء أمس الخميس،  الدكتور عواد بن سبتي العنزي وكيل الشئون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له للمشاركة في مؤتمر الأوقاف، حيث كان في استقباله الدكتور عبد الله حسن عبد القوي مساعد وزير الأوقاف للمتابعة، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة.

مؤتمر الأوقاف عمل جبار يعول الجميع على مخرجاته


وخلال استقباله عبر الدكتور عواد بن سبتي العنزي عن سعادته بالوصول إلى أرض القاهرة للمشاركة المؤتمر، مشيدًا برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الكريمة للمؤتمر، مؤكدًا أن هذا المؤتمر يشكل لقاءً فكريًّا للمختصين بالشأن الإسلامي، والذين أتوا لتتآلف جهودهم لتقديم تصور يخدم الإسلام والمسلمين، خاصة ونحن اليوم في زمن الفضاء الإلكتروني والذي يشكل تحديًا كبيرًا للعاملين في هذا الميدان، والجميع بحاجة إلى أن يدلي بدلوه من خلال محاور المؤتمر المباركة. 
 

 

كما وصل أيضًا مساء أمس الخميس، الدكتور بيت الله ولد أحمد الأمين العام لوزارة الشئون الإسلامية والتعليم الأصلي بموريتانيا، للمشاركة في مؤتمر الأوقاف، نائبًا عن وزير الشئون الإسلامية والتعليم الأصلي بموريتانيا، وكان في استقباله الأستاذ شريف محمد مدير عام الإدارة العامة للإعلام والعلاقات الإسلامية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

 

يتوالى حضور الوفود الدولية للمشاركة في مؤتمر الأوقاف الذي يحمل عنوان "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني.. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"، الذي سيعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس السيسي في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر 2023.

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