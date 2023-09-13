مستشارة شيخ الأزهر توجه بتوفير احتياجات طلاب إندونيسيا

قالت الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، خلال لقائها مع طلاب إندونيسيا الدارسين بالأزهر، إن مؤسسة الأزهر تولي الطلاب الوافدين رعاية وعناية شديدة فهم أهل للاهتمام وسفراء لنا في كل دول العالم، ينشرون المنهج الأزهري الوسطي.

ووجه الطلاب الشكر للدكتورة نهلة الصعيدي، على اهتمامها ورعايتها لطلاب وطالبات إندونيسيا ومساندتها لهم من أجل التغلب على التحديات، وعلى الجهود التي يقوم بها المركز في تقديم أفضل الخدمات لأبناء إندونيسيا، والعمل المستمر على حل المشكلات والأعباء التي تواجههم

والتقت الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، بمكتبها صباح اليوم الأربعاء، مع مسؤولي برنامج «أخ ثانٍ والرابط إنساني».

وناقشت الدكتورة نهلة الصعيدي مع مسؤولي البرنامج، الآلية التي سيطبق بها البرنامج للعام الثاني في المعاهد الأزهرية بالمناطق التعليمية المختلفة بجميع أنحاء الجمهورية، ووضع الاستعدادات اللازمة لإطلاق البرنامج تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد "2023-2024"، إضافة إلى عقد ورش عمل للعاملين بالمعاهد الأزهرية يتم من خلالها معرفة كيفية تطبيق أنشطة البرنامج.