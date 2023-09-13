مستشار شيخ الأزهر تكشف خطة تنفيذ برنامج "أخ ثانٍ والرابط إنساني"

التقت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بمكتبها صباح اليوم الأربعاء، مع مسؤولي برنامج«أخ ثانٍ والرابط إنساني».



ناقشت الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، مع مسؤولي البرنامج خلال اللقاء الآلية التي سيطبق بها البرنامج للعام الثاني في المعاهد الأزهرية بالمناطق التعليمية المختلفة بجميع أنحاء الجمهورية، ووضع الاستعدادات اللازمة لإطلاق البرنامج تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤ - ٢٠٢٣م، إضافة إلى عقد ورش عمل للعاملين بالمعاهد الأزهرية يتم من خلالها معرفة كيفية تطبيق أنشطة البرنامج.

وأوضحت الدكتورة نهلة الصعيدي، أن خطة البرنامج سيتم تفعيلها في إطار تربوي عام؛ لدعم وتنمية مبادئ وقيم وثيقة الأخوة الإنسانية لدى طلاب جميع المعاهد الأزهرية، ومعاهد البعوث الإسلامية للوافدين، بقيم رسالة الأزهر الشريف؛ للتأكيد على عالميته، ومنهجه الوسطي الذي يقوم على نشر ثقافة السلام والتسامح والرحمة، ونبذ العنف والتطرف، فضلًا عن تعزيز مهارات الطلاب الحياتية المتعلقة بالتعايش السلمي والعدالة والمسؤولية المجتمعية.

ولفتت إلى أن خطة البرنامج سيتم تنفيذها من خلال إعداد أنشطة صفية ولا صفية للطلاب؛ لجعله سلوكاً حيًا مستدامًا للأجيال القادمة، وسعيًا من المركز لتقديم رسل سلام للبشرية جمعاء من أبنائه إلى جميع أرجاء العالم؛ لنشر صحيح الدين.

في سياق آخر، أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، أن غدًا الخميس هو آخر موعد لتلقي الأعمال الفنية المشاركة بمسابقة ملتقى الأزهر الدولي الثاني للكاريكاتير والبورتريه، والذي ينعقد تحت شعار« تمكين المرأة»، وبرعاية كريمة من الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وانطلاقًا من رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة، وأدواره الحيوية الدينية والعلمية والفكرية والتثقيفية؛ لنشر الثقافة الإسلامية والفكر الوسطي المعتدل، والوقوف على المواهب الحقيقية واستثمارها.