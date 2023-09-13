الأربعاء 13 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مستشار شيخ الأزهر تكشف خطة تنفيذ برنامج "أخ ثانٍ والرابط إنساني"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بمكتبها صباح اليوم الأربعاء، مع مسؤولي برنامج«أخ ثانٍ والرابط إنساني».

نهلة الصعيدى لأولياء أمور الوافدين: أبناؤكم أمانة فى أعناقنا وشيخ الأزهر يوصينا بهم دائمًا

بدء تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج مجالس القراءات للطلاب الوافدين (صور)


ناقشت الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، مع مسؤولي البرنامج خلال اللقاء الآلية التي سيطبق بها البرنامج للعام الثاني في المعاهد الأزهرية بالمناطق التعليمية المختلفة بجميع أنحاء الجمهورية، ووضع الاستعدادات اللازمة لإطلاق البرنامج تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤ - ٢٠٢٣م، إضافة إلى عقد ورش عمل للعاملين بالمعاهد الأزهرية يتم من خلالها معرفة كيفية تطبيق أنشطة البرنامج.

وأوضحت الدكتورة نهلة الصعيدي، أن خطة البرنامج سيتم تفعيلها في إطار تربوي عام؛ لدعم وتنمية مبادئ وقيم وثيقة الأخوة الإنسانية لدى طلاب جميع المعاهد الأزهرية، ومعاهد البعوث الإسلامية للوافدين، بقيم رسالة الأزهر الشريف؛ للتأكيد على عالميته، ومنهجه الوسطي الذي يقوم على نشر ثقافة السلام والتسامح والرحمة، ونبذ العنف والتطرف، فضلًا عن تعزيز مهارات الطلاب الحياتية المتعلقة بالتعايش السلمي والعدالة والمسؤولية المجتمعية.

ولفتت إلى أن خطة البرنامج سيتم تنفيذها من خلال إعداد أنشطة صفية ولا صفية للطلاب؛ لجعله سلوكاً حيًا مستدامًا للأجيال القادمة، وسعيًا من المركز لتقديم رسل سلام للبشرية جمعاء من أبنائه إلى جميع أرجاء العالم؛ لنشر صحيح الدين.

في سياق آخر، أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، أن غدًا الخميس هو آخر موعد لتلقي الأعمال الفنية المشاركة بمسابقة ملتقى الأزهر الدولي الثاني للكاريكاتير والبورتريه، والذي ينعقد تحت شعار« تمكين المرأة»، وبرعاية كريمة من الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وانطلاقًا من رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة، وأدواره الحيوية الدينية والعلمية والفكرية والتثقيفية؛ لنشر الثقافة الإسلامية والفكر الوسطي المعتدل، والوقوف على المواهب الحقيقية واستثمارها.

مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين برنامج أخ ثان والرابط إنساني المعاهد الأزهرية ورش عمل للعاملين بالمعاهد الأزهرية الآلية التي سيطبق بها البرنامج الدكتورة نهلة الصعيدي

الأكثر قراءة

"ابنى عندك يا رب".. والد أحد ضحايا العاصفة "دانيال" يتحدث لـ"الدستور"

بينهم مصريون.. الداخلية الليبية تكشف تفاصيل جديدة حول ضحايا إعصار دانيال

قائمة أسماء الضحايا المصريين فى إعصار دانيال بليبيا

أهالى الدقهلية يشيعون جثمان الشيف خالد أحد ضحايا عاصفة دانيال

صور ضحايا أبناء قرية "الشريف" ببنى سويف جراء العاصفة "دانيال" فى ليبيا

"الهزة المدمرة".. زلزال المغرب يمحو التاريخ فى مراكش (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

الرئيس والشباب.. فى فترة الولاية الأولى

أحمد الصغير

التاريخ ينصف السيسى فى ملف قناة السويس!

مدحت بشاى

عندما تكون القـــرية وطنًا للإبداع

عبد الرحيم طايع

التعليم بالدروس الخصوصية!

محمد رفعت

الرئيس والسكان !

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "2"

وائل لطفي

مصر والممر والطريق

إبراهيم داود

لنحتفل حفاظًا على الذاكرة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟