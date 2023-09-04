بدء تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج مجالس القراءات للطلاب الوافدين (صور)

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بالتعاون مع قطاع مدن البعوث الإسلامية عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مراحل برنامج مجالس القراءات القرآنية للطلاب الوافدين بمسجد مدينة البعوث الإسلامية في قراءتي (عاصم ونافع براوييهما)، وذلك برعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وتوجيهات د.محمد الضويني وكيل الأزهر، وإشراف الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إن الدورة تعقد للطلاب الذين اجتازوا الاختبارات والمقابلات الشخصية التي خضعوا لها على مدار الشهر الماضي، وذلك على يد نخبة من أعضاء لجنة مراجعة المصحف بالأزهر، حيث اشترط في المتقدمين للالتحاق بالبرنامج حفظ القرآن الكريم حفظًا كاملًا متقنًا، مع مراعاة أحكام التلاوة، واجتياز المقابلات الشخصية، على أن يمنح الطالب بعد انتهائه إجازة عن كل رواية من الروايات المذكورة.

أضاف الأمين العام أنه قد تقدم للالتحاق بالبرنامج عدد 52 طالبًا وطالبة من مختلف الجنسيات، اجتاز منهم الاختبارات عدد 32 طالبًا وطالبة، وتم توزيعهم على مجموعات، كل مجموعة تمثل الرواية القرآنية الأشهر في بلادهم.

ومن المقرر أن يتم الإعلان قريبًا عن المرحلة الثانية من مراحل البرنامج في قراءتي (ابن كثير المكي وحمزة الكوفي) برواييهما، كما سيتم الإعلان عن مستوى خاص للطلاب المتميزين الراغبين في الجمع بين الروايات القرآنية بطرقها.

في الجهة المقابلة أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن عقد حفل لتكريم الفائزين في المسابقة الثقافية للحج والعمرة وشعيرة الأضحية لعام 1444هـ يوم الخميس القادم في تمام الساعة العشرة صباحًا بمقر المجمع بمدينة نصر؛ حيث يُمنح الفائزون مكتبة قيّمة من إصدارات الأزهر الشريف؛ وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر بتكثيف الأنشطة الثقافية والمعرفية للجمهور؛ من أجل التوعية الدينية بطريقة سهلة ومبسطة، واستخدام الأدوات والوسائل الإلكترونية الحديثة على تشجيع المجتمع على القراءة.

أعلن المجمع في وقت سابق عن أسماء الفائزين في المسابقة التي استهدفت نشر الوعي المعرفي بمناسك الحج والعمرة، وفتح منصةٍ للتفاعل المثمر بين الأزهر الشريف وجميع فئات المجتمع، من أجل تشجيعهم على القراءة والمطالعة واقتناء المكتبات، وربط جميع أفراد المجتمع بالمواسم الدينية والوطنية، وتشجعيهم على التزود من المعرفة حول تلك المناسبات، خاصة ما لا يسع المرء جهله؛ حيث شهدت المسابقة إقبالًا كبيرًا من جانب الجمهور.

الطلاب الوافدين

الطلاب الوافدين