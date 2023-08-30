أمين "البحوث الإسلامية" يكشف الهدف من إطلاق حملة "حتى يرحم الناس"

قال الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن حملة "حتى يرحم الناس" تأتي ضمن الحملات التوعوية التي يقوم بها المجمع لنشر القيم الأخلاقية والمجتمعية، والتأكيد على أهمية التعاون بين أفراد المجتمع الواحد، وتحقيق مبدأ التراحم فيما بينهم ودوره في رقي هذا المجتمع ونهضته، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

نشر خلق الرحمة فى المجتمع

وأضاف عياد، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، اليوم الأربعاء، أن حملة "حتى يرحم الناس" تستمر على مدار الأسبوعين القادمين، وذلك لنشر خلق الرحمة في المجتمع، ودعوة الناس إلى الإحساس بالآخرين ومساعدة الفقراء والمحتاجين وزيادة الوعي الفكري.

وأوضح الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن وعاظ وواعظات الازهر سوف ينطلقون مع بداية الحملة من عدة أماكن للتواصل مع المحتاجين لحل مشكلاتهم، وتحديدًا من مراكز الشباب والجمعيات والمساجد والوحدات الصحية وقطاعات الأمن والسجون بمختلف أنحاء الجمهورية لنشر قيم المودة والرحمة وإزالة الكره والبغضاء بين المجتمع.

ولفت الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إلى أن المجمع يعمل عددا من الحملات بصفة دورية بهدف نشر قيم المودة وحق الحياة وحماية البيئة مثل حملة "حافظ على المياه"، وحملة "بالوالدين إحسانًا".