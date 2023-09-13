"نص كيلو هيروين".. حبس عاطلين بتهمة الاتجار فى المخدرات بمدينة بدر

قررت نيابة الشروق وبدر اليوم، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام بهدف ترويجه والكسب الغير مشروع منه.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها.

وأقر المتهمين أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة الشروق وبدر بحيازتهم كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها ومبلغ مالي من متحصلات تجارتهم .

تفاصيل ضبط المتهمين بحيازة كمية من مخدر الهيروين

بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بدر من ضبط عاطلين يستقلون سيارة مستأجرة وبمناقشتهم أقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها وتم اقتيادهم لقسم الشرطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.